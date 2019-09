Old Lions pegó al final y logró el título

08/09/2019 - 01:17 Deportivo

Old Lions se quedó con una final inolvidable, épica, emocionante, a la que no le faltó nada y festejó el título del Torneo Anual Alfredo “Pancu” Roger, tras superar en tiempo suplementario 17 a 13 a un Santiago Lawn Tennis que hizo un partido enorme y estuvo a sólo tres minutos de conquistar el tricampeonato.

Si alguien pensaba en armar una final perfecta, ésta que jugaron ayer en cancha de Lawn Tennis tuvo casi todos los ingredientes: el marco, la emoción, el suspenso, dos equipos que dejaron todo en la cancha... le faltó riqueza técnica y estuvo rodeada de algunas polémicas, pero en el balance general fue histórica por cómo se dio y por cómo se definió:

El primer tiempo tuvo a Old Lions con la iniciativa, tratando de romper por el medio de la cancha y buscando darle agilidad al juego. Pero el “León” chocó con un Lawn Tennis muy concentrado en defensa, que nunca se desordenó y que trataba de aprovechar algún error de su rival para lastimar.

Cristian Rodríguez, el capitán “rojiblanco”, abrió el marcador con un penal a los 5 minutos y sobre los 20 el otro capitán, Luis Ibarra, igualó el partido. A partir de ese momento se acentuó el dominio de Old Lions y además, Lawn Tennis se quedó con un hombre menos por expulsión, pero aún así defendió muy bien y logró cerrar la primera mitad igualado.

El inicio del complemento encontró otra vez a la visita yendo al frente, y esta vez tuvo rápida recompensa con el try de Charriol que Ibarra convirtió a los 2 minutos para ponerse 10 a 3. Parecía el momento del “León”, pero Lawn Tennis tuvo un corazón enorme y la entrada de Camilo Zaiek le dio mucha frescura para ir hacia delante. Así, el local fue el que propuso de manera permanente, ahora con un Old Lions que sólo trataba de resistir. El premio llegó sobre los cuando Zaiek fue más lucido que todos y jugó rápido una infracción para llegar al try y permitirle a Cristian Rodríguez igualar el partido con la conversión.

Todo coraje

A partir de ahí fue todo coraje de ambos lados, con dos equipos exhaustos llegó el final y el suspenso: se venían los dos tiempos de 10 minutos del alargue para definir al campeón.

Y esta vez el que pegó primero fue Lawn Tennis, que otra vez con un penal de su capitán se puso al frente y cerró 13 a 10 arriba el primer tiempo del suplementario, ya con un clima tremendo en el Parque.

Old Lions salió decidido a cambiar la historia en los últimos 10, volvió a ser dominador y aprovechó algo más de resto físico para desbordar a su rival. Faltando 5 minutos le anularon un try por un pase forward y cuando quedaban solo 3, Facundo Cabrera apoyó el try del título.

Después llegó el momento de aguantar y de festejar para el “León” y del reconocimiento para un Lawn Tennis que hizo tanto mérito como su rival para quedarse con la copa y se llevó los aplausos de su gente. Old Lions fue campeón en una tarde en la que ganó el rugby.