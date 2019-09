“Es lindo jugar un clásico y ganarlo en cancha ajena”

08/09/2019 - 01:20 Deportivo

Agustín Pons vivió momentos de mucha emoción, tras consagrarse campeón santiagueño con la camiseta de Old Lions y en la cancha del Santiago Lawn Tennis Club.

En diálogo con EL LIBERAL, destacó la importancia del triunfo ante el clásico rival. “La verdad que siempre tiene un gusto muy lindo poder jugar un clásico, encima ganarlo y en cancha ajena”, fueron sus primeras palabras.

Consultado por el trámite del juego, opinó: “Se nos ha complicado mucho, no lo hemos sabido entender en los fowards y demás, pero terminamos encontrando la solución al final del partido”.

“Fue un partido muy fuerte, muy lindo. En todo momento estuvimos a la altura de las circunstancias. Gracias a Dios se nos pudo dar”, agregó reconfortado, tras cumplir una destacada actuación que lo convirtió en una de las figuras del partido.

Por último, manifestó: “Esto va dedicado para toda la gente que nos vino a ver, mi hija, mi familia y amigos”.

Luis Ibarra

El capitán Luis Ibarra compartió con su hijo en brazos la celebración del título, en una de la imágenes más tiernas que dejó la final del Torneo Anual.

“La verdad que nos hemos sentido presionados, porque hemos comenzado el primer tiempo muy bien, atacando y después los hemos dejado agrandar a ellos y ahí se nos han venido. Tienen jugadores grandes, que saben jugar. Después, fue muy cerrado, con mucho nerviosismo de los dos, gritaban de afuera, un poco de todo, pero por suerte hemos podido llevar adelante el partido”, le comentó a EL LIBERAL.

Consultado acerca de si en algún momento pensó que se les escapaba, respondió: “No que se nos escapaba, pero al último ha sido muy complicado sobrellevar algunas cosas que había de afuera, no de jugadores. No soy partidario, pero esta vez lo voy a decir: los árbitros han estado muy finos para nuestro lado, pero extremadamente finos, no así para ellos”.

Ibarra destacó, además, la importancia de jugar un clásico. “No importa si es amistoso, siempre es un partido muy especial. Por eso también el nerviosismo de todos, pero bueno... Gracias a Dios pudimos ganarlo”, explicó emocionado.

Por último, el capitán agradeció a su familia, porque “siempre están bancándome en todo” y también se lo dedicó a sus compañeros.