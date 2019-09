Más santiagueñas optan por la ginecología regenerativa para mejorar su calidad de vida

08/09/2019 - 01:37 Santiago

Desde hace un tiempo, las mujeres de Santiago se animan más a tratar su sexualidad, y consecuentemente, los problemas en sus órganos genitales en determinadas etapas de su vida, que las llevan a perder su deseo sexual, entre otras afecciones propias de la atrofia de sus órganos.

Las médicas ginecólogas, doctoras Claudia Trejo y Mariela Fuentes Costilla, celebraron esta situación ya que los tratamientos que se están aplicando no sólo tienen que ver con lo estético, sino con mejorar la calidad de vida de las mujeres.

“Con el surgimiento del viagra, el varón dio un gran paso y dejó muy atrás a las mujeres. Hay que tener en cuenta que, una vez que la mujer pierde la fertilidad, entre los 35 y los 45 años, también comienza a perder el deseo, las ganas, sufre una atrofia de sus órganos genitales, porque biológicamente ya no necesitan estar tróficos, pero pasó que el hombre se despabiló y a los 50, 60 o 90 años, con el viagra está como nuevo, entonces, la ginecología, además de la terapia hormonal y el tratamiento del climaterio, ha generado una nueva rama que se llama ginecología regenerativa para devolverle a sus órganos genitales la vitalidad que tenían antes de los 35”, explicaron las profesionales.

Admitieron que esto se está dando a conocer recién, ya que antes era algo secreto que sólo se lo trataba en los congresos de estética, “pero cuando se empezaron a hacer investigaciones sobre estas áreas, nos dimos cuenta que no era solo estético, sino que mejoraba también la urgencia miccional, en algunos casos la incontinencia de orina, que permitía a la mujer volver a tener lubricación la vagina, y se empezó a incursionar sobre este tema que lo comenzaron los esteticistas, y dejó de ser algo solo externo”.

En Santiago

Consultadas sobre cómo fue la reacción de la mujer santiagueña ante este fenómeno, dijeron que se tuvo una “respuesta excelente”.

“Como es algo tan particular y privado, hemos decidido no hacer publicidad, sin embargo, las mujeres, con los resultados, le cuentan a sus amigas, y tenemos los turnos cubiertos hasta noviembre. O sea, la sensación de bienestar, de sentirse nuevamente jóvenes y poder hacerle frente a su hombre, para la mujer es muy importante”, contaron.

Puntualizaron que “la mayoría de las consultas que se reciben son por la disminución del deseo sexual y por sequedad vaginal, que es otro de los motivos comunes. Es importante que las mujeres sepan que no solo la menopáusica tiene que consultar por esto, ya que se trata de una regeneración del tejido, también lo puede hacer la puérpera, que ha tenido a su bebé y tiene síntomas similares a la menopáusica, se hincha, se siente depresiva, no tiene lubricación, no tiene deseo”.

“Esto no es algo meramente estético, sino que está destinado al síndrome urogenital, que son todos los síntomas que presenta la mujer como la atrofia, la sequedad, el dolor al mantener relaciones, la incontinencia de orina o la urgencia, y todo eso tiene una indicación, y es bueno que se lo sepa en Santiago”, redondearon.