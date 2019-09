Dr. Ariel Álvarez Valdés: “Con destino al más allá”

08/09/2019 - 02:07 Santiago

“Con respecto a tus preguntas, no conozco ningún escrito sobre el tema, porque no es un tema que se suele abordar ni discutir. Pero puedo darte mi opinión. Habría que distinguir algunas cosas. Me preguntas si las mascotas, y los animales en general, tienen alma. A esta pregunta hay que responder con certeza que sí. Según la filosofía y la teología cristianas, la palabra alma viene del latín “ánima” y es el principio que anima a todo ser viviente. Por eso se considera que todo ser viviente tiene que tener un alma: las plantas, los animales y las personas. Sólo que son almas con diferente densidad ontológica. Las plantas tienen un alma vegetativa que sólo cumple la tarea de animar sus funciones. Los animales tienen un alma vegetativa y motriz, porque pueden desplazarse con autonomía. Y las personas tienen un alma que cumple las tres funciones vegetativa, motriz y reflexiva. Estas son conclusiones filosóficas, pero de las cuales la Biblia no dice absolutamente nada.

Me preguntas si el alma de los animales y las mascotas van al cielo. Este es un tema que, hasta donde yo sé, no ha sido debatido ni tratado seriamente y con profundidad por la Teología.

La Biblia tampoco dice nada. La teología cristiana siempre ha abordado únicamente el destino de las almas de los seres humanos. Y afirma que éstas sí tienen un destino eterno junto a Dios. Pero nunca se atrevió a afirmar la resurrección de los animales.

Si vos quieres mi opinión personal, yo creo que todos los seres vivientes tienen un destino en el más allá. Pero si el hecho de saber cómo será el destino de las personas en el más allá es difícil, más difícil todavía es saber cómo será el destino de los otros seres vivientes. Por ejemplo, sobre las personas no sabemos a qué edades resucitaremos.

Si una persona muere anciana, ¿resucitará joven allá? Si muere un niño recién nacido, ¿resucita como recién nacido o como adulto?

Cómo ves, si bien la creencia en la resurrección, en el más allá, es una afirmación sólida y firme para el cristianismo, los detalles de cómo será ese más allá son difíciles de precisar e inabarcables.

Más difícil todavía es incluir en el concepto de resurrección la resurrección de los animales. En síntesis: Yo creo que un Dios de amor, que ha creado un mundo de vivientes por amor, y que según Jesús es un Dios de vivos y no de muertos, terminará dando nuevamente la vida a todos los seres vivientes con ese Amor. Cómo ves es un tema para seguir reflexionando y madurándolo”.