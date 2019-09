¿Es posible afrontar el duelo sin sentir que se acaba el mundo?

08/09/2019 - 02:16 Santiago

Un informe escrito por Alejandra Sánchez Mateos en el diario La Vanguardia, es uno de los textos que mejor explica si es posible afrontar el duelo de la muerte de una mascota sin sentir que todo se derrumba a nuestro alrededor.

Ella dice que según un estudio del Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Hawai en los Estados Unidos, el 30% de los dueños sienten dolor seis meses o más, mientras que para un 12% supone un suceso muy traumático en sus vidas.

Se entrevistaron “106 dueños de animales domésticos en una clínica veterinaria, de los cuales el 52% había perdido una o más mascotas por causas naturales y el 37% se había visto obligado a sacrificarlas debido a una enfermedad. Begoña Elizalde, psicóloga coordinadora del grupo de trabajo en duelo y pérdidas del Colegio Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), considera que influye mucho la manera en que pierdas a tu mascota a la hora de llevar tu duelo”.

La psicóloga pone en palabras algo que quizás muchos hemos experimentado en silencio: “Sacrificarlos es dolorosísimo, debido a los sentimiento de culpa por tomar decisiones tremendas y a las imágenes angustiosas que debemos presenciar. Mientras que cuando es repentina, por ejemplo un atropello, no te puedes preparar y te quedas en estado de shock”.

Elizalde también apunta “el trance por el que se pasa cuando el animal muere en casa. Por un lado, tiene efectos positivos para el perro o gato porque está en un entorno conocido y familiar donde recibe cariño, y por el otro, te puedes despedir de él. Pero no siempre es fácil, por lo que aparece el dilema de si quieres enfrentarte a esta situación o si prefieres que otro ‘resuelva el problema’ porque para ti es imposible a nivel emocional”.

“Su muerte implica un duelo profundo y doloroso, debido a la gran compañía que nos ofrecen, al estrecho vínculo que se establece entre ellos y nosotros y al amor que llegamos a profesarles”, sentencia Elizalde.

La revista Perspectives in Psychiatric Care señaló que este vínculo puede afectar a la salud física y mental y reafirma que la reacción de duelo tras la muerte “en muchos sentidos es comparable a la que se experimenta con un miembro de la familia”. El informe de La Vanguardia refiere además a la postura de la psicóloga cuando sentencia que vivimos en una sociedad muy hedonista que huye del dolor y que tan solo proclama la filosofía carpe diem, algo que no es beneficioso dado que el sufrimiento forma parte de la vida.

Pero, ¿cómo afrontar el duelo?

La experta asegura en el diario español que son las mismas cuatro fases por las que se pasa cuando muere alguien cercano:

1. La de negación, donde aún no hemos podido afrontarlo, pero la psicóloga considera beneficioso deshacernos o guardar los juguetes y objetos de nuestra mascota. También opina que se debe respetar si el dueño necesita ver otros temas colaterales para ocupar su mente durante un tiempo, así como autopermitírtelo a ti mismo.

2. La de la expresión de emociones: tristeza, melancolía, rabia. A no ser que hayas podido velarlo de alguna manera, Elizalde recomienda llevar a cabo un ritual de despedida, rodearte de amigos y ser indulgente ante las lágrimas, además de no exigirte estar bien cuando aún no lo estás.

3. La de reconstrucción, aquí es cuando te das cuenta de que con el vacío que ha dejado se han roto un montón de rutinas diarias de las que antes no eras consciente, como sacar a pasear a tu perro y jugar en el parque, el momento ‘mantita y Netflix’ con tu gato… Es hora de crear unas nuevas.

4. La de relacionarse con el recuerdo de nuestro querido peludo de otra manera, de forma más segura y serena, de manera que vayamos cuesta arriba hacia la recuperación y ya solo quede el tremendo cariño que sentíamos por ellos.

Como es lógico cada uno las vive de manera diferente y no todos tardamos el mismo tiempo en recuperarnos, incluso algunas personas apuestan por la adopción de otro compañero, ante lo cuál no deben sentirse mal puesto que deben darse cuenta que no se trata de ‘sustituirlo’.