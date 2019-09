“Soy feliz y lo seré hasta que vuelva a ser terrón, sabiendo que jamás dejé de ser maestra”

08/09/2019 - 02:32 Santiago

El nombre de Margarita Pacheco de Lejido trascendió las fronteras de la comunidad pueblerina por su rol de poeta y escritora. Tuvo la fortuna de poder publicar varios libros, y escribir versos que fueron grabados por artistas del género musical litoraleño y folclórico. Lo que muchos desconocen, es que fue maestra rural, que apenas recibida, muy joven aún, tuvo que instalarse en un rancho de un paraje recóndito del departamento Taboada, allá por los años 70, cuando el único transporte para esa zona era el sulky, la comunicación con el “pueblo” era imposible, y que cuando llovía estaban semanas sin poder salir, hasta que no secara el camino “porque hacer tirar a un animal, un sulky en medio del barro, era delito moral”, recuerda.

El paraje Villa Carolina “fue su prueba de fuego”, y luego le siguieron los parajes Canal Melero, y la zona de Real Sayana, en el departamento Avellaneda, para culminar su carrera docente en la localidad de Villa Salavina, a cargo de una escuela de jornada completa con albergue.

Y allí le pasaron los días, haciendo de maestra, enfermera, guía espiritual y hasta partera en alguna oportunidad.

Y cuando se dio cuenta, le habían pasado 35 años en “medio del monte”. Sus jóvenes años se fueron perdiendo entre los senderos polvorientos y el paisaje agreste de este interior santiagueño. “Eran escuelas rancho. Excepto en Salavina, que era de material, del plan Quinquenal.

Los lugareños eran quichua-hablantes en esa zona, de hecho las conversaciones eran en quichua, y tuve que adaptarme para no parecer ´rara´”, evoca.

Una vez jubilada, volvió a la ciudad.

Allí cayó en cuenta de que también era esposa y madre. Que tenía sus hijos y nietos, y que casi no los había disfrutado tanto, como a cientos de generaciones de niños que fueron sus alumnos.

Su vida siguió andando, y nunca se quedó quieta: “Jamás dejé de ser maestra”, dice orgullosa. Paralelo a sus obras literarias, creó el primer Museo Artesanal en Añatuya. Recogió miles de elementos de distintas zonas de nuestra provincia para ponerlos en exposición.

También allí se puede encontrar la parrilla de alambre en la que asaba sus tortillas, el trebe del fogón donde hacía la comida, o su poncho, regalo paterno que tantas noches de frío la cobijó, cuando debía viajar de madrugada al Consejo de Educación, y esperaba largas horas junto a un árbol en un camino de tierra, hasta que pasaba el transporte.

“Logro la paz mi alma sin esperar mi último suspiro”, reflexiona. Cuenta su historia, no con dolor, sino con la alegría de que hizo todo a su alcance, que hoy cuando camina las calles de la ciudad de Añatuya, es interceptada por hombres y mujeres que le “recuerdan” que fue su “seño Marga”, ella los saluda, sonríe, y los ve alejarse por las atiborradas veredas de la ciudad.

“Sabiendo que pude vivir en las escuelas de la patria 35 años entre tanta miseria, sin que ahora, cuando siento que la misión está cumplida, me duela, pienso que fui muy feliz, porque nada me dolió por mí, sino por mis hijos y mis alumnos que no merecían vivir entre tantas carencias: Lo mío era una misión, pero no puedo dejar de recordar, porque es difícil separar el bien del mal cuando éstos están tan unidos en nuestras vidas. Tomé agua de pozo y represa hecha para los animales, comí todo bicho que caminaba y podía parar en el asador, pasé hambre y sed, aun teniendo el cheque o dinero de pago en el bolsillo, porque el dinero no se come. Dormíamos y nos levantábamos con el sol, cerraba los ojos en la oscuridad para ver mejor a mis hijos, si estaban bien tapados, si les calmó la fiebre, o si estaban mejor de alguna dolencia”, recuerda.

“Me calcé las sandalias de Cristo para poder caminar tupidos montes, blancas salinas, interminables caminos, senderitos de cabra, sierras y llanos, dando sabiduría, fe, esperanza y caridad. Me calcé las sandalias de la Madre Teresa de Calcuta, para visitar los ranchos de familias numerosas, pobres, sumidas en la miseria más espantosa, con el agravante que en casi todos los hogares había un discapacitado físico y / o mental por la falta de información, asistencia médica y económica. Eran tantos, que la escuela solo se resumía en acompañarlos, porque nosotros los maestros vivíamos en peores condiciones que los alumnos, lejos de la familia, con los hijos a cuestas, sin comunicación, sin transporte, ocupando algún lugar, que algún vecino de buena voluntad nos hacían, por lo general, un lugarcito donde guardaban los trastos viejos, es que ellos solo tenían la buena voluntad y nosotros la poderosa necesidad de trabajar, sin medir el sacrificio”, recuerda.

Y sigue: “Me calcé las sandalias del Che Guevara, para luchar por los que no tenían voz, pero me ganaba la injusticia, el cansancio, el hambre y la sed, perdiendo la lucha sin que el enemigo se digne a dar pelea, porque eran ganadores sin presentar batalla, contaban con poderosas armas y terminé en muchas oportunidades siendo Don Quijote de la Mancha”, resalta con un dejo de impotencia, pero sonríe, porque sabe que al menos lo intentó.

Hoy sus días transcurren entre la escritura, sus pinturas, y su “ángel” llamado Rodrigo, un joven postrado en silla de ruedas, a quien crió de pequeño y quien es su fiel compañero. (Sergio Sayavedra).