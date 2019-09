“Trabajábamos con incomodidades, pero hacíamos todo lo humanamente posible para enseñar y formar a nuestros niños”

08/09/2019 - 02:40 Santiago

Con la misma pasión con la que vivió la docencia, recuerda hoy cada uno de los momentos que le regaló su profesión. Amalia Sneidenit se define como “maestra con gran vocación y amor por los niños”, que hoy a sus 80 años, anhela que la docencia vuelva a vivirse como en el pasado.

“Ahora todo es distinto, ya no hay ese amor que teníamos antes por la escuela. Seguramente hay docentes que todavía viven con la docencia con gran entrega, pero no son la mayoría. Confío en que quedan maestros de alma, como los de antes, pero lamentablemente todo ha cambiando mucho”, dice Amalia, mientras mira las fotografías en las que quedaron plasmadas sus historias vividas con el guardapolvo blanco.

Con la mirada fija en sus manos, como si mirarlas le refrescaran su mente, relata cómo fueron sus primeros pasos como docente, y cuenta cómo la vocación caló hondo en su alma.

“Me hice docente por vocación. Mi padre era docente y constantemente nos enseñaba a querer la carrera, a querer a los niños, a darles nuestra enseñanza para cultivarlos, para educarlos, y de ahí surgió mi elección. Desde el momento en que elegí la docencia, supe que era lo que más quería. El entonces presidente del Consejo de Educación me ayudó para tener trabajo en mi pueblo y así fue como enseguida fui designada docente en la Escuela Nº84 “Bartolomé Mitre”, de la localidad de Colonia Dora”, cuenta Amalia, al tiempo que aclara que se recibió cuando tenía 18 años, y comenzó a trabajar el 18 de marzo de 1958.

“En la Escuela Nº84 trabajé con un grupo de docentes, todas jóvenes. Trabajábamos con amor, con cariño, vocación y los chicos nos hacían sentir su cariño. Incluso estuve en el Jardín de Infantes haciendo reemplazo. Era tan lindo ver que los chicos jugaban con los conceptos que aprendían en clases y eso era algo muy satisfactorio. Trabajábamos por vocación, por amor, íbamos a trabajar con muchas ganas, porque amábamos lo que hacíamos. No sé si es porque era otra época, pero no pensábamos en el dinero, lo hacíamos desde el corazón”, recuerda.

Y se le viene a la mente: “Además tuve el orgullo y la suerte de trabajar junto con mi padre, que fue mi primer maestro de la vida. Lo valoro siempre. También recuerdo a mis compañeras, el afecto que nos teníamos, el respeto que había siempre”, dice al pasar, tal vez sin dimensionar la importancia de sus palabras.

Amalia fue maestra en el interior de la provincia, y como les pasó a muchas docentes, por momentos se convirtieron en un sostén importante para sus alumnos. Y hoy son ellos, los que le retribuyen con agradecimientos la importancia del apoyo que ella les brindaba en sus clases.

“Es un gran orgullo verlos a mis ex alumnos hoy, convertidos en profesionales. Hay otros que son artesanos, agricultores. Es muy lindo cuando se acercan y te dicen que se acuerdan de uno. Algunos me hacen burla y me dicen que yo era exigente. Pero antes los chicos no eran como son ahora, eran muy educados. En el campo trabajábamos con incomodidades, pero hacíamos todo lo humanamente posible para enseñar y así formamos a muchísimos niños. A ellos que hoy nos reconocen la labor”, reflexiona.

A fines del año 1964, Amalia pasó a formar parte del plantel docentes de la Escuela Nº159 de Colonia Libanesa. Allí fue maestra de grado y más tarde, directora.

“Allí trabajé durante 20 años. Me jubile en el 84, hace 35 años, con 25 años de servicio. Tenía 41 años. De ahí me dediqué a mis hijos, porque durante mis años de docencia prácticamente no pude acompañarlos en todo lo que ellos hacían en sus clases”, cuenta Amalia.

Encaminados hacia los festejos por el Día del Maestro, que será el próximo miércoles 11, Amalia se anima a brindarles un mensaje a los docentes de hoy.

“Insto hoy a los maestros a trabajar con amor, que piensen que son el futuro de los niños. Es una tarea muy noble la del maestro porque estamos dando las bases y herramientas para los futuros ciudadanos que dirigirán el destino del país. Los insto a que lo hagan con entusiasmo, con buena voluntad, con alegría, que todo tiene su recompensa. Es un sacrificio, pero hay que hacerlo con amor. Los insto a seguir adelante, a que trabajen unidos, que ante las dificultades se unan para trabajar. La escuela es una sola y deben tirar todos para un mismo lado: para el futuro de nuestros niños”, finaliza Amalia.