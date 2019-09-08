CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de septiembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE
TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TORNEO ANUAL. VÉLEZ
SÁRSFIELD VS. AGUA Y ENERGÍA
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO.
CORONEL SUÁREZ VS. LAS
NARANJAS
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
01.13 LA CASA DE AL LADO
03.05 DOBLE O NADA
04.51 DIOS NO ESTÁ MUERTO
06.59 EL DOCTOR HOLLYWOOD
08.57 CAMINO A LA GLORIA
11.13 ALGUIEN TIENE QUE CEDER
13.42 JOE
13.55 ¡GOL 2! VIVIENDO EL SUEÑO
18.11 EL CÓDIGO ENIGMA
20.28 MATRIX RECARGADO
23.00 STRIKE BACK 05 EPS 04
23.56 SIN ESCAPE
TNT
06.00 INDOMABLE
07.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.33 TNT BUZZ
07.35 LA TORMENTA PERFECTA
09.44 RITMO Y SEDUCCIÓN
11.47 TRON. EL LEGADO
13.54 ZOOTRÓPOLIS
15.42 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
17.57 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
20.00 PRÍNCIPE DE PERSIA. ARENAS DEL TIEMPO
22.00 SÍGUEME EL ROLLO
00.03 NO TE METAS CON ZOHAN
01.59 DE LA CUNA A LA TUMBA
03.45 INFRAMUNDO
TCM
09.25 LOST
10.10 LOST
10.58 LOST
11.43 MAD ABOUT YOU
12.07 MAD ABOUT YOU
12.30 LOST
13.15 LOST
14.02 LOST
14.49 LOST
15.33 LOST
16.18 MAD ABOUT YOU
16.42 MAD ABOUT YOU
17.06 LOS SUPLENTES
19.02 LOCADEMIA DE POLICÍA 4
20.35 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN
22.03 CIUDAD DORADA
23.52 EL MEJOR
02.14 NICO
SPACE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.36 LA ERA DEL CANELO
07.30 MAREA ROJA
09.26 ATRACO EN 7 MINUTOS
10.45 DESAFÍO MOTOR
11.10 CUATRO CONTRA EL BANCO
12.46 HORAS CONTADAS
14.44 PRISIONERA DEL ESPACIO
16.22 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
18.31 EL APRENDIZ DE BRUJO
20.22 D-TOX
22.00 T34
00.28 TAKE POINT
02.34 SECTOR 9
04.23 MARBLE HORNET
CINECANAL
12.25 EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS
14.26 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS
16.00 TORTUGAS NINJA
17.43 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL
20.13 PERCY JACKSON Y EL MAR DE MONSTRUOS
22.00 TERMINATOR. GÉNESIS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*REY LEÓN, A LAS 14.15
* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.
*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y 00. 45
*SHALOM, A LAS 20.20.
MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20
ESPACIO INCAA $50.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 13, A LAS 20, VIOLÍN
Y PIANO CON SILVIA MARGARY.
GRATUITO
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Nº 2699)
+ EL SÁBADO 14, A LAS 22,
EL GRUPO SAPERE AURE
PRESENTARÁ SU TERCER DISCO
“NORMAL”.
+ EL DOMINGO 15, A LAS 20.30,
SANDRA CAMILETTI REPONDRÁ
“POR ELLA, EVA”.
CLUB SAN CARLOS
(ALBERDI Y SAN JUAN)
EL DOMINGO 15, A PARTIR DE
LAS 15, LA PEÑA DEL PELA.
ACTUARÁN SEBA GAMONNI,
KARLOS ROLDÁN, SAYANA,
MÓSOJ ÑAUPA, DELESTERO,
RODRI SALVATIERRA, KARIME
ALFONSINA Y CHOCHI SAGANÍAS.
CONDUCE. OLGA JIMÉNEZ.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL DOMINGO 15, A LAS 20, “EL
CUMBIÓN DEL DESIERTO” CON
LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y
LA DELIO VALDÉS.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
09 /09 -14:45 hs (Cast) 17:10 hs
(Cast)
REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 11/09 - 19:00 hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
09/09 -14:00 hs (Cast) 16:30 hs
(Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 11/09 -18:45 hs(Cast)
HABÍA UNA VEZ EN
HOLLYWOOD (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
09 AL 11/09 -21:30 hs(subt)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
09/09 --14:00 hs (Cast) 14:30 hs
(Cast) 17:20hs (cast) 17:45 hs(cast)
21:30 hs(subt)
-21:45 hs (subt) 22:00 hs (subt)
DORA Y LA CIUDAD
PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
09/09 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs
(Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES
(2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
09 AL 11/09 19:30 hs (Cast) 21:45
hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 -
19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40
SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves
y Viernes Subtitulada)
DORA Y LA CIUDAD
PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 17:10
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 19:30
ESTRENO 13 Y 15 DE
NOVIEMBRE 2019
SHAKIRA: EN EL
CONCIERTO - EL DORADO
CASTELLANO 2D 19:10 -
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$180 todos los días.