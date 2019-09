CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de septiembre de 2019

08/09/2019 - 20:44 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓNl





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO ANUAL. VÉLEZ

SÁRSFIELD VS. AGUA Y ENERGÍA

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO.

CORONEL SUÁREZ VS. LAS

NARANJAS

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

01.13 LA CASA DE AL LADO

03.05 DOBLE O NADA

04.51 DIOS NO ESTÁ MUERTO

06.59 EL DOCTOR HOLLYWOOD

08.57 CAMINO A LA GLORIA

11.13 ALGUIEN TIENE QUE CEDER

13.42 JOE

13.55 ¡GOL 2! VIVIENDO EL SUEÑO

18.11 EL CÓDIGO ENIGMA

20.28 MATRIX RECARGADO

23.00 STRIKE BACK 05 EPS 04

23.56 SIN ESCAPE

TNT

06.00 INDOMABLE

07.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.33 TNT BUZZ

07.35 LA TORMENTA PERFECTA

09.44 RITMO Y SEDUCCIÓN

11.47 TRON. EL LEGADO

13.54 ZOOTRÓPOLIS

15.42 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

17.57 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

20.00 PRÍNCIPE DE PERSIA. ARENAS DEL TIEMPO

22.00 SÍGUEME EL ROLLO

00.03 NO TE METAS CON ZOHAN

01.59 DE LA CUNA A LA TUMBA

03.45 INFRAMUNDO

TCM

09.25 LOST

10.10 LOST

10.58 LOST

11.43 MAD ABOUT YOU

12.07 MAD ABOUT YOU

12.30 LOST

13.15 LOST

14.02 LOST

14.49 LOST

15.33 LOST

16.18 MAD ABOUT YOU

16.42 MAD ABOUT YOU

17.06 LOS SUPLENTES

19.02 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

20.35 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN

22.03 CIUDAD DORADA

23.52 EL MEJOR

02.14 NICO

SPACE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.36 LA ERA DEL CANELO

07.30 MAREA ROJA

09.26 ATRACO EN 7 MINUTOS

10.45 DESAFÍO MOTOR

11.10 CUATRO CONTRA EL BANCO

12.46 HORAS CONTADAS

14.44 PRISIONERA DEL ESPACIO

16.22 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

18.31 EL APRENDIZ DE BRUJO

20.22 D-TOX

22.00 T34

00.28 TAKE POINT

02.34 SECTOR 9

04.23 MARBLE HORNET

CINECANAL

12.25 EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS

14.26 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

16.00 TORTUGAS NINJA

17.43 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL

20.13 PERCY JACKSON Y EL MAR DE MONSTRUOS

22.00 TERMINATOR. GÉNESIS





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*REY LEÓN, A LAS 14.15

* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.

*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y 00. 45

*SHALOM, A LAS 20.20.

MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20

ESPACIO INCAA $50.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 13, A LAS 20, VIOLÍN

Y PIANO CON SILVIA MARGARY.

GRATUITO

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2699)

+ EL SÁBADO 14, A LAS 22,

EL GRUPO SAPERE AURE

PRESENTARÁ SU TERCER DISCO

“NORMAL”.

+ EL DOMINGO 15, A LAS 20.30,

SANDRA CAMILETTI REPONDRÁ

“POR ELLA, EVA”.

CLUB SAN CARLOS

(ALBERDI Y SAN JUAN)

EL DOMINGO 15, A PARTIR DE

LAS 15, LA PEÑA DEL PELA.

ACTUARÁN SEBA GAMONNI,

KARLOS ROLDÁN, SAYANA,

MÓSOJ ÑAUPA, DELESTERO,

RODRI SALVATIERRA, KARIME

ALFONSINA Y CHOCHI SAGANÍAS.

CONDUCE. OLGA JIMÉNEZ.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL DOMINGO 15, A LAS 20, “EL

CUMBIÓN DEL DESIERTO” CON

LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y

LA DELIO VALDÉS.





CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

09 /09 -14:45 hs (Cast) 17:10 hs

(Cast)

REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 11/09 - 19:00 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

09/09 -14:00 hs (Cast) 16:30 hs

(Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 11/09 -18:45 hs(Cast)

HABÍA UNA VEZ EN

HOLLYWOOD (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

09 AL 11/09 -21:30 hs(subt)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

09/09 --14:00 hs (Cast) 14:30 hs

(Cast) 17:20hs (cast) 17:45 hs(cast)

21:30 hs(subt)

-21:45 hs (subt) 22:00 hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD

PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

09/09 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs

(Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

09 AL 11/09 19:30 hs (Cast) 21:45

hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 -

19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves

y Viernes Subtitulada)

DORA Y LA CIUDAD

PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:10

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:30

ESTRENO 13 Y 15 DE

NOVIEMBRE 2019

SHAKIRA: EN EL

CONCIERTO - EL DORADO

CASTELLANO 2D 19:10 -

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$180 todos los días.