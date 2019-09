“Sería soberbio querer ser el ‘Chino’ de La Nueva Luna”

08/09/2019 - 21:37 Pura Vida

Gustavo Velázquez era un fan de La Nueva Luna y ahora es la voz líder del conjunto que lideró Marcelo “Chino” González.

Este joven, del barrio Altos, de José C. Paz (Buenos Aires), jamás imaginó este momento. Tras liderar, por diez años, su grupo La Banda del Zorzal, hoy recorre el país como vocalista de La Nueva Luna 2019. Y con esta formación llegará el lunes 16 para cantar en los festejos centrales por el 107º aniversario de La Banda.

“Me emocioné cuando me convocaron. Era algo que lo había soñado, pero nunca lo imaginé y mucho menos de la manera en que se dio. Más allá de que uno era fanático de la banda, era algo impensado. Realmente, gracias a Dios, se hizo realidad mi sueño. Los seguía a todos lados como fan y ahora Dios me cumplió un sueño”, destacó Gustavo en diálogo con EL LIBERAL.

“Saber que estás en el lugar en donde estuvo uno de los más grandes de la movida tropical, como lo fue el “Chino”, es una responsabilidad muy grande para mí”, enfatizó.

Debutó en Las Termas

Tras su incorporación oficial a La Nueva Luna como cantante, la primera presentación que realizó fue el 20 de abril en Las Termas de Río Hondo.

Así lo contó Gustavo a EL LIBERAL. “La verdad, cuando me presento por primera vez en público, que fue el 20 de abril en Las Termas, la aceptación de la gente fue impresionante. El apoyo fue en todo, desde la palabra de aliento hasta sacarse foto. He sido muy bien recibido en Santiago del Estero”, resaltó Gustavo.

“Los que nos ven por primera vez, en los dos primeros temas es como que se quedan un poco mirando y después como que se dan cuenta de que la banda suena con respeto y profesionalismo y es ahí como que la gente se empieza a enganchar y a disfrutar del show de La Nueva Luna. Todo lo que hacemos es con respeto y siempre para llevar en alto el nombre de La Nueva Luna”, contó.

¿Cuánto hay de El Zorzal de José C. Paz en esta La Nueva Luna 2019?

Hay un 100% Yo no puedo imitar porque sería soberbio de mi parte querer ser el ‘Chino’ de La Nueva Luna. No, no, ‘Chino’ hubo uno solo y lo va a seguir siendo. Yo soy un instrumento que hoy me toca estar en este lugar, gracias a Dios, haciendo lo que hizo el ‘Chino’ durante muchos años, pero no copiando ni creerme el personaje. Trato de estar con los pies sobre la tierra. Esto es un equipo. Todos son importantes para que esta banda salga adelante. Soy yo en un 100% l