Pasó por Las Termas en su afán de unir México con el Perito Moreno

08/09/2019 - 23:16 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Un joven mexicano pasó por Las Termas de Río Hondo, donde paró durante cinco días para reponer fuerzas y continuar con su desafío de unir su país con el lago Perito Moreno, en el sur argentino.

Con su bicicleta y acompañado por su gato, el mexicano Alejandro Pérez Medina lleva recorrido miles de kilómetros.

El ciclista aventurero contó a EL LIBERAL, al cual ya tenía registrado por el cartel ubicado en Casinos del Sol, que su recorrido dio inicio en la ciudad de Cancún, México, de allí pasó a Cuba, luego Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y la Argentina. Continuará hacia Uruguay, volverá a la Argentina para ir a Chile, y terminará en el Perito Moreno.

Sobre cómo surgió esta iniciativa, Pérez Medina sostuvo: “Desde chico siempre quise viajar, me llamó la atención viajar, pero sólo conocía México y alguna vez fui de vacaciones a Cuba que queda cerca. De ahí me surgió el interés por conocer mucho más y decidí que la mejor manera de conocer y la más económica que estaba dentro de mi posibilidades era en bicicleta”.

Amplió: “Me puse a investigar y supe que había gente que lo hacía, que llegaba muy lejos en bicicleta, así que me planteé la meta, conseguí la bicicleta, conseguí las alforjas y me puse a pedalear con unos cuantos ahorros y ver qué me deparaba el destino, por lo que así comenzó la aventura que ha ido modificándose mucho, pero vamos todavía muy bien, la meta y objetivo siguen siendo el mimo, llegar al Perito Moreno”.

Según detalló el joven, es oriundo del Distrito Federal de México y emprendió viaje el 13 de mayo de 2017, con 28 años, y planifica llegar entre diciembre o enero de este año al destino planificado.

Su ingreso a nuestro país fue hace cuatro meses por la frontera con Bolivia y Las Termas era un destino estratégico que ya tenía marcado para descansar. Arribó el miércoles a la mañana, recorrió Villa Río Hondo y otros lugares, y hoy emprende viaje a la capital santiagueña.

Destacó a la ciudad y el trato recibido, y contó haberla investigado y conocerla por sus virtudes en lo relacionado al termalismo.l