Sellan la suerte de “Manteca” Gorosito por el brutal asesinato de Álvaro Monje en el sur

Lautaro Santiago Gorosito, apodado “Manteca”, escuchará hoy la resolución del juez de Garantías, Darío Alarcón, en la causa en que se le enrostra el asesinato de Álvaro Javier Monje, perpetrado en junio pasado en una fiesta del Bº Siglo XXI.

Desde las 10.15, el magistrado dará respuestas al planteo de prisión preventiva interpuesto por la fiscal María Alejandra Holgado y Melissa Fadel Pagani, al atribuir a “Manteca” el brutal asesinato a puñaladas del hombre del Bº Sarmiento, de 37 años.

El presunto homicida simpatizante del club Güemes y la víctima, de Central Córdoba, una de las aristas que guía al equipo fiscal indicaría que el prólogo de la tragedia se gestó en la vieja rivalidad deportiva.

Fundamentos fiscales

Para la Fiscalía, el arma era de “Manteca”. Enumeró como pruebas adversas, la sangre de la víctima en la ropa del acusado, los testimonios de muchos testigos, quienes indicaron que el detenido andaba siempre con un cuchillo en la manga de su buzo.

El entorno de “Manteca” manifestó que antes de ingresar a la casa, alrededor de la 2.30, Gorosito habría manifestado: “Si el dueño de casa se hace el pícaro o canchero le voy a meter un puntazo” y después del horror, agregó: “¿Qué creía que me iba a pegar? Lo he levantao a puntazos. No tengo miedo de nada”, habría desafiado a quien quisiera escucharlo.

Holgado y compañía sostienen que el único sospechoso de segar la vida de Monje es “Manteca” y nadie más.

Después del horror, huyó y cuando la policía lo encontró intentaba desprenderse de pruebas vitales, aún bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Está imputado por “homicidio simple”, reprimido con penas entre 8 y 25 años.l