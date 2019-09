Herrera admitió que Central no jugó bien, pero valoró el triunfo

09/09/2019 - 00:35 Deportivo

“Fue un triunfo jodido porque estábamos jugando mal lamentablemente, pero estamos tranquilos ahora porque gracias a Dios se ganó. Estamos muy contentos por el grupo, por el sacrificio que hicimos, pero hay que mejorar muchas cosas”, advirtió Jonathan Herrera, delantero de Central Córdoba.

“En las divididas a veces la segunda pelota no la agarrábamos. Ellos se mataban corriendo y recién en los últimos diez del primer tiempo la agarramos, pero después nos caímos. Creo que hay que reflejar las cosas positivas pero también saber que hay mucho por mejorar, jugando así no vamos a poder. El sábado tenemos que revertir todo lo malo que hicimos hoy, pero ahora a disfrutar que ganamos y pasamos de fase”, agregó el ex Riestra.

El atacante comentó que sabían cómo les iba a jugar Villa Mitre: “Yo estuve en el ascenso y cuando nos tocaba jugar con un equipo de Primera lo quería matar. Y el Sapo nos dijo eso, que no teníamos que relajarnos porque ellos nos iban a venir a matar y así fue, ellos se jugaron la vida. Pero se descuidaron en dos jugadas y por suerte metimos los goles”.

“Estoy contento por el gol también que en lo personal lo necesitaba. Contra Lanús no merecimos perder y tuvimos muchas situaciones. Gracias a Dios se abrió el arco con un delantero”, agregó en alusión a su conquista. Y sobre esa gran definición para el 1-0 parcial, añadió: “Fue una jugadita que recuperamos rápido y de contra salimos con Marce, se la dio a Melivilo y él me la dio a mí. Gracias a Dios me metí en la diagonal y la pude parar con el pecho, después tenía que enganchar porque de zurda no podía y pasó de largo el defensor”.

Por último, se refirió a la caldeado que se puso el partido. “No sé qué discutían, pero nosotros estábamos tranquilos porque metimos ese gol, después se ensució el partido”, finalizó.l