Tomy Sale Jet estuvo ayer inalcanzable

09/09/2019 - 00:54 Deportivo

Facundo Montes condujo a Tomy Sale Jet al triunfo ayer en el Hipódromo 27 de Abril, en el premio Día del Maestro sobre 1.200 metros. Lo escoltaron Igual Estoy, Camigliano, Ángel Vai, Retengo, Terio Zen, Golden Star.

Así quedó la cita. Primera carrera, premio Día del Auto sobre 350: 1) Rubio Nuclear; 2) Don dudy; 3) Guillermito; 4) Señor de Los cielos. Segunda, Día del Scaut y la Buena Acción sobre 500: 1) Che Malandra; 2) Madrigueño; 3) ElTon Boy; 4) Junior). Tercera, Día de la Tía sobre 110: 1) Suggestive Male; 2) División Miami; 3) Puesta en Escena; 4) Azafata; 5) Perfectito; 6) Sixties Dance; 6) Mr. Chamuyo. Quinta, Día del Inmigrante sobre 1.300: 1) Fire Strike; 2) Institutear; 3) Dandy Man; 4) Sixties Intellect; 5) Estoy Libre. Sexta, Clásico Domingo Sarmiento sobre 1.200: 1) Patani; 2) View On The Top; 3) Mokaccino; 4) Ganador Náutico; 5) Rumor Bahiario. 7ª, Día del Productor Agropecuario sobre 500: 1) Farsante; 2) Estoy Siempre; 3) Temporal Awe; 4) Kinetic Force; 5) Spacial Rate; 6) Amiguito Kalifa; 7) Optimator. 8ª, Clásico Alfreco Luí sobre 430: 1) El Ciclón; 2) Que Pasionado; 3) Rosendo. 9ª, Clásico San Gil sobre 300: 1) Peter Pan; 2) Ya Me Voy; 3) El Cumpa. 10ª, Día de la Agricultura sobre 270: 1) Z Amurado Streak; 2) Pacific; 3) Fiesta Negra; 4) Duquesa Blue. 11ª, Día de la Industria sobre 400: 1) Aguacero; 2) El Dólar; 3) Lukaku; 4) Galleguita; 5) Liloy Cap. 12ª, Día del Bibliotecario sobre 400 1) Cimarrona Most; 2) Gold Deyna; 3) Huilojo; 4) Nut Slaml