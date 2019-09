Expectativa en los mercados por el dólar y definiciones políticas

09/09/2019 - 01:00 Economía

Se inicia una semana bancaria y financiera con expectativa en los operadores de mercado, tanto por el comportamiento de las variables económicas como por las señales que se produzcan a nivel político al retomarse la campaña electoral rumbo al 27 de octubre.

El comportamiento de los ahorristas en cuanto a depósitos y compra de dólares, las cotizaciones de bonos y acciones en el exterior, el proyecto de ley para ‘reperfilar’ la deuda de bonos locales, más las definiciones de Alberto Fernández luego de su viaje a España concitarán la atención y tendrán repercusiones en las cotizaciones.

Desde Consultatio Investment, destacaron la calma que se logró en el mercado de cambios oficial. ‘Si las medidas prueban ser eficaces y logran reducir el drenaje de reservas que el Banco Central enfrentó desde las Paso, entonces la probabilidad de un escenario extremo de default generalizado se reduce significativamente y la credibilidad y factibilidad de una propuesta de canje más ‘amigable’ sube’, explicaron.

De todos modos, agregan que ‘otra medida de la eficacia de los controles (aparte de la variación de las reservas del BCRA) es la magnitud de la brecha cambiaria (la diferencia entre el dólar contado y el contado con liquidación)’.

El viernes, el precio del dólar en el mercado oficial quedó en $55,82 mientras que el que surgía de hacer operaciones de contado con liqui quedó en $66,77, una brecha del 19,6%. El contado con liquidación es el precio que surge de comprar un activo en el mercado local (bono o acción) y venderlo en el mercado extranjero, para así sacar dólares del país sorteando el cepo cambiario.

“El contado con liquidación estuvo más tomador. Me parece que hay vencimientos en pesos y la brecha se pone tomadora porque todos los fondos que tienen bonos en pesos en el exterior no puede salir de otra manera que no se con contado con liquidación”, sostiene Santiago López Alfaro, socio y director de Delphos Investment.

Que la brecha entre el precio oficial y el contado con liquidación, que llegó casi al 20%, es un número que monitorean en la City y algunos ya calculan cuál debería ser un precio de equilibrio.

En Consultatio, por su parte, tienden a pensar “que una brecha cambiaria de equilibrio en torno a 10% luce razonable”.

Es clave monitorear esta brecha para ver el tipo de cambio que ve el mercado, ya que más temprano que tarde el precio oficial tiende a converger hacia la cotización del dólar paralelo.

La Deuda Bruta pública aumentó 3 % al término del segundo trimestre de este año a u$u 337.267 millones, contra los 327,166 millones de igual período del año pasado, informó la Secretaría de Finanzas.

La cartera que dirige Santiago Bausilli difundió a través de su página web los datos de la deuda al término del segundo trimestre del año entre los que se destaca una mayor participación como acreedor del FMI y una caída del Banco Central.

La Secretaría informó además el perfil de vencimientos de capital que deberá enfrentar el Gobierno que surja de las elecciones de octubre y que alcanza a u$s 2.419 millones en enero; u$s 2.955 en febrero; u$s 3.401 en marzo, u$s 9791 en abril; u$s 10.617 en mayo y u$s 4.565 millones en junio.l