Perro simuló morirse

09/09/2019

Estados Unidos. Un video que se volvió viral, muestra el momento en el que una mujer le estaba por cortar las uñas a su mascota y esta tiene una dramática reacción.

En las imágenes se observa como la dueña le muestra el alicate y luego le agarra la pata. Sin embargo en el instante que está por comenzar, su actitud camba rápidamente, deja de jugar y se voltea con las patas hacia arriba y cerrando los ojos como si hubiera fallecido.

El video que dura solo 12 segundos fue subido en la red social Twitter y generó miles de comentarios que elogiaron la actitud del perro para actuar, entre ellos: "Jajaja este firulais se pasó para hacerse el muerto", "Firulais y sus estrategias para librarse de todos los momento que odia pasar", "Cuando de la nada te enfermas cuando se espera que hagas algo que tú no quieres", comentaron algunos de los internautas.

El video ya llevaba más de dos millones de reproducciones en la conocida red social en menos de 24 horas.

Here you go pic.twitter.com/0ftnjSLPX7