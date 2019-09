Érica Rivas, una “bruja” contra la “opresión”

09/09/2019 - 21:32 Pura Vida

La actriz Érica Rivas, protagonista del thriller “Bruja”, confesó que como militante feminista no podía rechazar “una película con una temática, una protagonista y una antagonista que buscan destruir los parámetros patriarcales de opresión”.

“Como feminista, desde el momento que me convocaron para interpretar a una bruja, siendo que uno de nuestros lemas dice ‘somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar’, era un personaje y un proyecto que no podía rechazar”, señaló Rivas durante una entrevista con Télam.

En el filme que se estrena este jueves la actriz asume el papel de una madre soltera que carga con el estigma de ser bruja por tener conocimientos de magia negra y que vive con su hija en una humilde chacra de un pueblo rural.

La adolescente y algunas de sus amigas son secuestradas por una red de trata de personas y a partir de ese momento la mujer se ve obligada a usar todos esos poderes para rescatarla.

“Es una mujer que tiene conocimientos ocultos y que son oscuros por haber sido vistos bajo distintos factores que la hacen avergonzarse de ellos. Como siempre nos pasa a las mujeres, a los oprimidos y a la gente que no puede estar orgullosa de su identidad”, explicó una de las figuras de ‘Relatos salvajes’.

“En ese sentido me refiero a lo patriarcal. El héroe siempre es el luminoso, al que aplauden al final y en este caso es una mujer que le pasa todo lo contrario y que no quiere tampoco que eso suceda. Es una antiheroína”, agregó la intérprete que formó parte de la exitosa sitcom “Casados con hijos”, que tendrá su versión teatral en junio de 2020.

La cinta dirigida por Marcelo Páez Cubells cuenta con un elenco conformado por Leticia Brédice, Pablo Rago, Rita Cortese, Miranda de la Serna, Juan Grandinetti, Guillermo Arengo, Fabián Arenillas, Gregorio Rosello, Maite Lanata, Pablo Ini, Lola Ahumada y Luz Abraham.

¿Hay relación entre las brujas, la trata de mujeres y el feminismo?

La brujería está ligada al feminismo y a lo que es ser mujer. Esta historia tiene que ver con recuperar todo ese saber y con todo lo que nos define, por eso fuimos quemadas durante la inquisición, siempre nos quisieron y quieren callar y seguimos siendo asesinadas. Me pregunté cómo se relacionaba la brujería con la trata y es algo que está desde siempre, desde que empezaron a querer terminar con nosotras, desaparecernos o cuando nos asustaban con el Pombero, por ejemplo, que era ese señor que se llevaba a las niñas.

La película la llevó a trabajar sobre la maternidad con su hija en el elenco

Si bien Érika Rivas ya había trabajado con su hija, Miranda, fruto de su relación en el pasado con el actor Rodrigo de la Serna, ésta fue una nueva experiencia, y quizás la última, por lo que comentó.

“Siempre quiso ser actriz y para mí era muy hermoso poder acompañarla, aunque ya no quiera trabajar más conmigo. En cuanto a la trama estaba la necesidad de empatizar con el dolor, entonces aunque no hubiera formado parte de la película yo iba a trabajarlo con ella, en mi recuerdo, en mi emoción, todas mis hijas son ella. La maternidad fue una experiencia definitoria y totalmente disruptiva en mi vida y eso generó un amor tan grande que hace que sea la única manera que pueda pensarme como madre de otro personaje. Además, pude acompañarla a transitar estos temas que como mamá no sabés hasta dónde contar sobre esta horrible realidad”, contó Érika.

¿La maternidad es protagonista en la película?

Protagonista absoluta. Sino esta historia no se podría contar. La maternidad es la que hace que una mujer pueda tener empatía con el dolor de otra madre y creo que la perpetuación de ese dolor no termina en nosotras con la muerte. Sino no existirían las Madres de Plaza de Mayo.