CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de septiembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
00.45 MI VIDA ERES TÚ
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 ARABESC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TORNEO ANUAL: VÉLEZ SARSFIELD VS. AGUA Y ENERGÍA
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL SUÁREZ VS. LAS NARANJAS
20.00 SÚPER FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.42 BATTLEFIELD AMERICA
08.43 PODER QUE MATA
10.44 MAVERICK
13.15 GOAL! 2. LIVING THE DREAM
15.31 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
17.27 PODER QUE MATA
19.27 POSEÍDOS
22.00 GAME OF THRONES - STORMBORN
23.11 EL EXORCISTA
TCM
07.34 MUPPETS FROM SPACE
08.59 LOST - TWO FOR THE ROAD
12.46 MAD ABOUT YOU - UP ALL NIGHT
13.36 LOST - A TALE OF TWO CITIES
17.20 MAD ABOUT YOU - UP ALL NIGHT
18.10 LOCADEMIA DE POLICÍA 4
19.48 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN
21.19 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
23.00 POR ENCIMA DE LA LEY
TNT
06.00 TRON. EL LEGADO
07.59 UN JUEGO VS. EL DESTINO
10.20 SELMA. EL PODER DE UN SUEÑO
12.34 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
15.04 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
17.09 HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE
20.01 FINDING NEMO
22.00 BUSCANDO A DORY
23.56 UN NOVATO EN APUROS 2
SPACE
06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS
07.33 CUATRO CONTRA EL BANCO
09.02 HORAS CONTADAS
11.02 LOCKOUT
12.42 AL CAER LA NOCHE
14.34 ANALÍZAME
16.31 ANALÍZATE
18.23 D-TOX
20.07 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
22.00 TAKE POINT
CINECANAL
11.00 PROMESA DE CAMPAÑA
12.37 EL DADOR DE RECUERDOS
14.15 ICE AGE. THE MELTDOWN
15.52 WARM BODIES
17.35 TERMINATOR. GÉNESIS
19.55 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER -
PARTE I
22.00 LA CHICA DEL TREN
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 LENGUA MATERNA
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*REY LEÓN, A LAS 14.15
* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.
*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y
00. 45
*SHALOM, A LAS 20.20.
MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 13, A LAS 20, ESPECTÁCULO DE VIOLÍN Y PIANO CON SILVIA MARGARY. GRATUITO.
CLUB SAN CARLOS UNIDOS
(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)
*DOMINGO 15, A PARTIR DE LAS 16, “LA PEÑA DEL PELA” CON SEBA GAMONNI, KARLOS ROLDÁN, SAYANA, MÓSOJ ÑAUPA, DELESTERO, RODRI SALVATIERRA, KARIME ALFONSINA Y COCHI SAGANÍAS.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
10,11/09 -17:10 hs (Cast)
REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 11/09 - 19:00 hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 11/09 -16:30 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 11/09 -18:45 hs(Cast)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/09 -21:30 hs (subt)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
10,11/09 - 17:20 hs (Cast) 17:45 hs (Cast) 21:30hs(subt) 21:45 hs(subt) 22:00 hs(subt)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
10,11/09 -17:00 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/09 19:30 hs (Cast) 21:45 hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 - 19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40
SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves y Viernes Subtitulada)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 17:10
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 19:30
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO
CASTELLANO 2D 19:10 -
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días