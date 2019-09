CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de septiembre de 2019

09/09/2019 - 22:28 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

00.45 MI VIDA ERES TÚ

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO ANUAL: VÉLEZ SARSFIELD VS. AGUA Y ENERGÍA

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL SUÁREZ VS. LAS NARANJAS

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.42 BATTLEFIELD AMERICA

08.43 PODER QUE MATA

10.44 MAVERICK

13.15 GOAL! 2. LIVING THE DREAM

15.31 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

17.27 PODER QUE MATA

19.27 POSEÍDOS

22.00 GAME OF THRONES - STORMBORN

23.11 EL EXORCISTA

TCM

07.34 MUPPETS FROM SPACE

08.59 LOST - TWO FOR THE ROAD

12.46 MAD ABOUT YOU - UP ALL NIGHT

13.36 LOST - A TALE OF TWO CITIES

17.20 MAD ABOUT YOU - UP ALL NIGHT

18.10 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

19.48 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN

21.19 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

23.00 POR ENCIMA DE LA LEY

TNT

06.00 TRON. EL LEGADO

07.59 UN JUEGO VS. EL DESTINO

10.20 SELMA. EL PODER DE UN SUEÑO

12.34 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

15.04 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

17.09 HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE

20.01 FINDING NEMO

22.00 BUSCANDO A DORY

23.56 UN NOVATO EN APUROS 2

SPACE

06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS

07.33 CUATRO CONTRA EL BANCO

09.02 HORAS CONTADAS

11.02 LOCKOUT

12.42 AL CAER LA NOCHE

14.34 ANALÍZAME

16.31 ANALÍZATE

18.23 D-TOX

20.07 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

22.00 TAKE POINT

CINECANAL

11.00 PROMESA DE CAMPAÑA

12.37 EL DADOR DE RECUERDOS

14.15 ICE AGE. THE MELTDOWN

15.52 WARM BODIES

17.35 TERMINATOR. GÉNESIS

19.55 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER -

PARTE I

22.00 LA CHICA DEL TREN

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 LENGUA MATERNA





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*REY LEÓN, A LAS 14.15

* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.

*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y

00. 45

*SHALOM, A LAS 20.20.

MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 13, A LAS 20, ESPECTÁCULO DE VIOLÍN Y PIANO CON SILVIA MARGARY. GRATUITO.

CLUB SAN CARLOS UNIDOS

(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)

*DOMINGO 15, A PARTIR DE LAS 16, “LA PEÑA DEL PELA” CON SEBA GAMONNI, KARLOS ROLDÁN, SAYANA, MÓSOJ ÑAUPA, DELESTERO, RODRI SALVATIERRA, KARIME ALFONSINA Y COCHI SAGANÍAS.





CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

10,11/09 -17:10 hs (Cast)

REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 11/09 - 19:00 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 11/09 -16:30 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 11/09 -18:45 hs(Cast)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/09 -21:30 hs (subt)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

10,11/09 - 17:20 hs (Cast) 17:45 hs (Cast) 21:30hs(subt) 21:45 hs(subt) 22:00 hs(subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

10,11/09 -17:00 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/09 19:30 hs (Cast) 21:45 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 - 19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves y Viernes Subtitulada)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:10

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:30

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO

CASTELLANO 2D 19:10 -

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días