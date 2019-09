Folclorista fue violentamente asaltado por dos delincuentes

10/09/2019 - 00:12 Policiales

AÑATUYA, Taboada (C). El cantautor añatuyense Martín Morales, fue víctima del accionar delictivo cuando caminaba hacia su domicilio por la avenida Isaac Wofcy, y fue abordado por dos delincuentes quienes amenazándolo con “puntas” le robaron sus pertenencias.

“Jamás pensé vivir algo como esto. Cerca del cementerio me robaron una campera, billetera con documentación y me rompieron unas cadenitas. En moto y con hierros con punta amenazando”, expresó la víctima en su perfil de Facebook.

Además continuó diciendo: “Agradezco a un vecino que salió de su hogar y a los gritos los puso en fuga. Se siente muy feo. No caminen solas ni solos. No sé confíen nunca que nuestra ciudad cambió muchísimo, ya nada es seguro. No tengo nada, solamente estoy muy nervioso”, publicó.