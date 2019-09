Verdugo: “El punto nos da confianza”

10/09/2019 - 00:42 Deportivo

El mediocampista ofensivo de Mitre habló ayer con EL LIBERAL y aseguró que a pesar de que fueron en busca de un triunfo a Caballito, el empate también les sirvió porque les da un poco de confianza para seguir trabajando.

Además, ante la falta de gol, manifestó que no tienen la cuota necesaria de suerte porque consideró de que el equipo juega bien y que otros, con poco, llegaron a marcar tantos.

“La idea fue ir a buscar los tres puntos y nos trajimos un empate que nos sirve. Creo que en los partidos anteriores no merecimos perder, pero ese punto nos da un poco más de confianza para lo que viene y empezar a sumar triunfos de una vez por todas”, fue el análisis que Verdugo brindó sobre el empate de Mitre como visitante ante Ferro, por la cuarta fecha de la Primera Nacional.

“Creo que esto es largo y nosotros somos, prácticamente, un plantel nuevo y es cuestión de tiempo de trabajo y confío en que vamos a salir de este pozo”, agregó.

Entre las buenas, ante este mal arranque, Verdugo destacó que fue positivo el hecho de no haber recibido goles.

“Por ir a buscar siempre el triunfo, cometíamos errores o alguna distracción y nos convertían así que tratamos de corregir esos errores y por suerte en el último partido no nos convirtieron. Generamos situaciones, como también ellos. En partidos anteriores merecíamos ganar y no perder y el domingo rescatamos un punto y traer algo de visitantes nos da un poco de confianza”, destacó Verdugo.

Ante la falta de gol (Mitre no concretó en sus primeros cuatro partidos), Verdugo adujo problemas para concretar las situaciones que se crean.

“Nos falta esa cuota de suerte. Los otros equipos llegan una sola vez al arco rival y convierten y a nosotros no nos está pasando. Mitre crea entre cinco o seis chances netas de gol por partido y no podemos convertir. Es una cuestión de suerte y creo que ya se nos va a dar. Trabajamos duro para que suceda”.

“El grupo está unido”

A pesar de la falta de resultados, Verdugo aseguró que el grupo se encuentra de buen ánimo y comprometidos con la camiseta.

“Estoy muy sorprendido del buen grupo que se armó. Tiramos todos para el mismo lado y creemos en que estamos bien. No se nos dan los resultados, pero eso es otra cosa. Creemos que debemos seguir la misma línea y de esa forma se nos van a dar los resultados”, reveló.

Por último, el mendocino de 21 años, se refirió al próximo partido (ante Argentino Agropecuario de Carlos Casares) y dijo que buscarán el triunfo para cambiar la imagen.

“Tenemos que salir a ganar y cambiar la imagen, la que, creo, que no es mala, pero al no sumar no sirve. Creo que somos un equipo que juega bien y al no convertir eso no se nota y por eso necesitamos sumar de a tres para levantar”, cerró el mediocampista.

Actualidad

En cuanto a lo deportivo, el plantel que conduce Gabriel Gómez, sumará hoy su segundo entrenamiento semanal, cuando el grupo se reencuentre en el predio deportivo de San Marcos por la tarde.

En otro orden, ayer se confirmó que el encuentro por la sexta fecha, en la que Mitre visitará a Estudiantes de Río Cuarto se jugará el domingo 22 desde las 16 y será televisado en vivo para todo el país.