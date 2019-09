“Maqui” Fonzo lleva la sangre del duatlón en las venas

10/09/2019 - 00:54 Deportivo

Maximiliano Fonzo, aquel atleta local que brillará en la década del 90, hoy está de regreso con la actividad del duatlón y no deja de ser un ejemplo de lucha y perseverancia para los que vienen desde atrás.

“Volví a competir después de muchos años. Hace poco me quedé con el subcampeonato argentino de duatlón que se corrió en Santiago y la verdad que estoy muy contento por ello. Corrí en la categoría de 45 a 49 años y las sensaciones fueron únicas”, expresó “Maqui” cuando analizó su presente en una visita que hizo a EL LIBERAL.

¿Y que lo motivaron a volver a estar en un circuito?, el propio Fonzo lo contó: “Mucho tuvieron que ver mis hijos que me querían ver correr. Me pedían siempre hasta que me animé, más allá de que yo ya venía con un entrenamiento encima, pero más que nada para hacer siempre lo que me gusta. Después vi la posibilidad de participar en las competencias y me di cuenta que podía hacer un poco más. El tiempo mio no estaba lejos de aquellos atletas que hace rato que vienen compitiendo”.

Dado a sus compromisos laborales y profesionales, a “Maqui” no le queda otra que planificar sus prácticas en función al tiempo que le queda para poder mantenerse en actividad.

“Trato de acomodar siempre mis tiempos. Mis compromisos laborales, además de viajar a Buenos Aires una o dos veces al mes por un doctorado que estoy haciendo, me obligan a ver en qué horarios puedo salir a entrenar. Lo hago de manera individual y siempre con la esperanza de mejorar un poco más mis tiempos en cada una de las carreras”, afirmó el atleta de 48 años y que siente que está de nuevo con las mismas ganas que lo llevaron a ser uno de los mejores de la provincia.