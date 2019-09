Sergio Hernández: “Estamos contentos, pero no satisfechos”

10/09/2019 - 00:59 Deportivo

Sergio Hernández, el bahiense que comanda los hilos del equipo destinó un rato para entablar un diálogo con los medios argentinos, tras el entrenamiento. El coach no escatimó en honestidad para referirse al partido, el estado del plantel, el nivel de juego y el instinto de superación.

Sobre las sensaciones primarias de este momento, Sergio compartió: “Estamos contentos, no satisfechos todavía, porque vamos invictos, jugando bien. También porque no era sencillo ganarle a Polonia y haber completado un trecho de dos horas en micro y no en avión nos vino bien”, dijo el coach, en declaraciones publicadas por el sitio oficial de la CABB.

El seleccionado cumple metas y avanza peldaños, motorizado en un nivel de juego muy convincente. En relación con este apartado, “Oveja” señaló: “Los entrenadores somos muy soñadores con el tema del juego, pero cuando pase la vorágine lo voy a recordar como uno de los torneos en que la Selección jugó más parejo, más pragmática y contundente, con algunos momentos vistosos. No hubo un partido específico, pero en algunos pasajes el equipo tocó un techo que ni sabíamos que teníamos”.

Inmiscuido en esta tesitura de marcar un rendimiento sobresaliente en alguno de los cinco compromisos disputados, el coach profundizó: “A veces dejamos una imagen pobre de los rivales, entonces parece que hubiésemos jugado con oponentes débiles, pero no es así. De hecho Polonia venía de ganarle a Rusia, toda su plantilla juega en Europa y todos sabemos lo que siempre costó contra elencos con oficio europeo. Ayer dominamos de punta a punta, lo tengo como muy meritorio, pero todavía el balance es parcial, aunque pudo haber sido por contundencia y regularidad el mejor partido”.

La magnitud del próximo desafío invitó a desmenuzar las particularidades del oponente, Serbia. Con toda la verbalidad de costumbre y la capacidad de análisis, Hernández detalló: “Es un equipo muy completo, que tiene la mayor estatura del torneo. Tienen internos muy poderosos, Bogdanovic soluciona los problemas en ofensiva, cuentan con recursos, pueden armar un juego interior dúctil o fuerte, depende de las combinaciones”.