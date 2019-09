FÚNEBRES | 10 de septiembre de 2019

10/09/2019 - 01:19 Funebres

Fallecimientos

- Soledad Mabel Burgos

- Simeón Confesor Tévez (Estación Atamisqui)

- Hugo Alberto Uliana

- Nelly Carotti de Gallardo (La Banda)

- Héctor Ricardo Maidana (Campana - Bs. As.)

- Carlos Antonio Amaya

- Julio Cirilo Ávila (La Banda)

- Mario Martín Trejo

Sepelios Participaciones

AMAYA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Su esposa Silvia Azucena Sequeira, sus hijos Carlos, José, Antonio, Polo, Margarita, Azucena, Rita, Jorge, Hernán, Sergio h./ políticos Sonia, María José, Agustin, Marcelo, Poli, Vero, Nati, Mili, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio la Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

BUFFA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra "Yoyi" participa con inmenso pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a su esposa, hijos, nietos, cuñados y demás familiares, pidiéndole a Dios les dé paz, consuelo y resignación. Elevo oraciones en su memoria y descanso eterno.

BURGOS, SOLEDAD MABEL (q.e.p.d.) Falleciò el 9/9/19|. Su hijo Marcos Daniel Santillán, sus padres, Marta Roldán y Luis Burgos, sus hermanos Alejandro, Ester y Esteban, sus cuñados Anahy, Ivana y Marcos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL, 4219787.

CORNEJO, ÁNGEL DORISTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Su esposa Rosa Pajón, sus hijos Marcelo, Hugo, Ariel y Sergio, sus hijas pol. Marcela y Eli, sus nietos Damián, Mirko y Mateo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORNEJO, ÁNGEL DORISTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. María Inés, Jaqueline, Viviana, María, Viviana, Silvina, Teresita, Carlos, Stéfano y Myriam del Área Sueldos participan el fallecimiento del apreciado excompañero de tareas y acompañan a sus hijos Marcelo y Sergio en estos momentos de dolor.

CORNEJO, ÁNGEL DORISTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Myriam Maza participa su fallecimiento y glorioso encuentro con el Señor, y acompaña a Marcelo, Sergio y demás familiares elevando una oración en su memoria.

CORNEJO, ÁNGEL DORISTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. "Mi querido y Amado Dori que Dios te tengan en la gloria". Tu hermana Cristina y flia., Negro, Lorena, Susi, Grisella y flia., Alvaro, Perdo, Alma y Lazaro, participan con mucho dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

CORNEJO, ÁNGEL DORISTEO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Los compañeros de Computos de sus hijos Marcelo y Sergio; Personal Directivo, Tecnico, Profesional, Administrativo, Contable y de Maestranza, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CUEVAS DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 8/9/19|. "Yo soy el camino la verdad y la vida, el que vive y cree en mi, aunque muera vivirá". La comunidad educativa de Ntra.Sra. de Loreto participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Elsa Luna. Eleva una oración en su memoria.

CUEVAS DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 8/9/19|. Sandra Santana y Germán Lorenzo, su hijo Leandro participan con dolor el fallecimiento de la Sra.Elsa y acompañan a la familia Luna en este difícil momento.

CUEVAS DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Lic. Jorge Brao y todo el personal de la DI.O.S.S.E acompañan con profundo pesar a sus compañeros Alberto y Walter Luna en el fallecimiento de su Sra. Madre. Elevan una oración en su memoria.

CUEVAS DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 8/9/19|. Descansa en paz, el reino de los cielos te abre sus puertas a la vida celestial. La comunidad educativa del Inst. María Antonia de Paz y Figueroa acompaña a su estimado compañera Prof. Elsa Luna, en tan doloroso momento por la pérdida de su señora madre. Roguemos oraciones en su memoria.

CUEVAS DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 8/9/19|. Sus vecinos Juan Manzur, Blanca Miño, sus hijos Juan Eduardo y Karina Myriam y Daniela, participan con mucha tristeza su partida al Reino Celestial.

CUEVAS DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 8/9/19|. ¡Cuantos recuerdos de la infancia vienen a nuestro corazón! Cuanta bondad y entrega a su flia. y a todos los que sin serlo estabamos tan cerca que nos sentiamos " Hijos " con un gracias inmenso la acompañamos a su regreso a la Casa del Padre. Rody, su esposa Sara Stone, sus hijos y nietos., Elena Stone y flia., acompañan a su flia. abrazandolos en nuestro corazon y rogando a Dios la reciba en su Reino. Elevan oraciones por su pronta resurrección.

CUEVAS DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 8/9/19|. Teresita Chediac de Molina, Jose R, Molina y flia., sus hijos Roxana y flia., Jose R. y flia., Pablo y flia., Natalia y flia., Ivana Molina, acompañan a sus hermanos y demas familires enn este dificil momento.

DÍAZ, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Sus hijos Juan, Roberto, Julio, Pachu, Julia y Yanina, sus nietos y su familia de Educación lamentan profundamente su partida y acompañan a su familia en el dolor. Elevando oraciones en su memoria.

JORGE, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. Lily de Abido y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de mi muy querida amiga Sarita. Que Dios le dé resignación a sus queridos hijos Susana y Juan José y demás familiares, que el Señor la tenga en su santo descanso.

JORGE, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. Ramón Lami Hernández, Ana María Vizgarra participa su fallecimiento y acompañan a toda la familia.

JORGE, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. Sus excompañeros de la escuela primaria "Nicolás Avellaneda" promoción 1959, acompañan en el dolor a Lito por la pérdida irreparable de su mamá. Piden a Dios resignación y fortaleza para él y toda su familia. Ruegan una oración en su memoria.

JORGE, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. Héctor Raúl Mulki y Hugo Mulki, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Lito, Enrique, Susana y demás familiares, en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

JORGE, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. Luis Congiu, Perla Buenvecino, Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y flia. acompañan con cariño a Lito, Susana, Enrique y nietos por la dolorosa pérdida de su mamá Sarita. Ruegan al Señor por su descanso.

JORGE, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y familia acompañan con afecto a sus hijos y nietos.

JORGE, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. Su hna. pol. Nelé Zaiek de Nazario, sus hijos Sonia y Buky, Horacio, Valeria y Luis participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Sara y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. Cristina Rios, Enrique Sarquiz y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Lito, Susi y Juancho. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. Alcira L. de Llugdar, sus hijos María Cristina y Elias Enrique y Analia Marcone, nietos: Martín, Exequiel, Nicolás, Ignacio y Cristian participan con gran pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JORGE, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. Marta de Karam y María Alicia Karam participan con tristeza su partida, acompañan a sus hijos y demás familiares y ruegan a Dios por su eterno descanso .

LIGIOS DE CARRIZO, PATRICIA ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Su hermana Sandra Ligios, Daniel Díaz y sus hijos Gastón, Matías, Florencia y Luciana, participan con dolor el fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MAIDANA, HÉCTOR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Campana Bs. As. el 7/9/19|. Sus hermanas Cecilia y Mónica con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Zarate Bs. As.

MAIDANA, HÉCTOR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Campana Bs.As. el 7/9/19|. Como y donde encontrar consuelo ante semejante noticia si hasta parece un sueño esta realidad. La vida te hizo hombre, ingeniero, triunfador...lograste grandes cosas y por ahí alguna grande tambien se te cayo. Esto es asi, asi crecemos. Pero para nosotros siempre serás nuestro primos educado, fino, elegante, estudioso, perseverante, buena gente, alegre, soñador... que alcazo la mayoria de sus metas. Asi esta formada la estela que dejaste dando vueltas entre nosotros al pasar por nuestras vidas. Hoy cuetas dejarte ir de este mundo material para aprender a descubrirte solo en la vida espiritual, desde donde nos acompañaras eternamente a toda hora y en todo lugar. Sus primos hermanos Tito, Lito, Pomy, Potoka, Yordi, Claudia, Marta y Pancho te abrazan, lloran y acompañan donde quiera Dios y ahora estés.

MAIDANA, HÉCTOR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Campana Bs. As. el 7/9/19|. Su tía Nélida de Maidana, sus primos Pomy, Potoka y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida al Reino de los cielos. Rogamos oraciones en su memoria.

ROLDÁN, CAROLINA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Su madre Celia Gerez, hnos. Ramón, Enrique, Sandra, María, Guille, Maxi, Valentin y Jesus participan el fallecimiento , sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores a las 9 hs. casa duelo Bº Siglo XX Mza. 52- lote 24 Serv. ORG.ANTONIO GUBAIRA SRL

SABALZA, SUSANA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. "Señor recíbela en tu Casa , permítele apreciar tu rostro, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Comunidad educativa del colegio del Centenario participa con profundo dolor el fallecimiento de la Prof. Susana y acompañan en este duro momento a su hermano el Prof. Marcelo Sabalza y toda su familia. Se ruega una oración por su eterno descanso.

SERRANO, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Marcelo Ruiz participa con tristeza su fallecimiento.

TORRES, LUIS MANUEL ( Gato) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Ahora tu alma descansa en paz, en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Su esposa Esther Soria, sus hijos Valeria, María José y Diego César Luis Torres, hijos pol. Paula Agüero, Lucho Arias y Oscar Robles, nietos Valentina, Facundo, Guadalupe, Luján, Mía, Tobías, Mateo y Tomás participan con dolor su fallecimiento. ¡¡Descansa en paz!!.

TORRES, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Su esposa Ester del Valle Soria, sus hijos Valeria, María José y Diego, h. pol. Paula, nietos y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

TORRES, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Su hermano Héctor Alfredo Torres, Silvia, Romina, Marcos, Stella, Nicolás y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Su hermano Oscar Torres, Pety, Moni, Oscar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TORRES, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19. Sus amigos Arq. Ernesto Leyria y su esposa Josefina Herrera, sus hijos Maximiliano y Nora Lük (A), León Augusto y Fátima Infante, Florencia Leyria Herrera y Pablo Cáceres, su nieto Lihuén Leyria Infante participan con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Esther Soria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

TORRES, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. La comunidad educativa del Colegio Fundación Cultural "La Brasa", acompaña a la docente de la Institución Prof. María José Torres ante la irreparable pérdida de su querido padre. Elevan oraciones por el descansa de su alma.

TORRES, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Personal directivo, docentes y de maestranza del Centro Experimental Nº 7 Nicolás Avellaneda, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra colega María José Torres. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Arq. Alfredo Montero, Ing. Yolanda Mansilla, sus hijos Marcelo Ramiro, Maria Florencia y Gonzalo, participan su fallecimiento y acompañan a Valeria y flia., en este dificil momento. Ruegan Cristiana resignación.

TORRES, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Compañeros de trabjo de su hija Valeria de la A. P. R. H. ; Ing. Uolanda Mansilla, Lic Roberto Prado, Miguel Valdez, Gustavo Russo, Ariel Luna, Gabriel Nieves, Jorge Medina, Marcos Ferreyra, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, MARIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Su esposa Eva Ibáñez, sus hijos María Angélica, Mario, Alfredo, Oscar Enrique y Mryriam Azucena, hijos pol. Juan Pisani, Amelia Ibarra y Armando Fioravanti, nietos, bisnietos y demás faliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9,30 hs. en el cementerio La Piedad, casa velatoria Av. Rivadavia 323. EMPRESA SANTIAGO

TREJO, MARIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19| "Jesús dijo: benditas son las almas generosas que comparten mi cáliz. Serán llamadas herederos de mi salvación". Señor dale el descanso en remansos de paz infinita. Que el Padre celestial nos acompañe y le permita gozar de la vida eterna y nos reconforte en la paz y resignación. Acompañamos a sus hijos Mirian y Armando en este momento de gran dolor y elevamos oraciones por su feliz resurrección. Sus amigos y vecinos Zulema Taboada de Ribas, Lita Taboada y Graciela Caro.

TREJO, MARIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19| "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque solo Tú, Señor, aseguras mi descanso". Los compañeros de su hijo Marito de la oficina de edificaciones escolares del Consejo de Educación: Gustavo Ledesma, Luis Alcorta, Julio Díaz y Ramón Gómez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, MARIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. "Aquí está mi descanso para siempre en ella moraré". Sal 132. El Centro del Apostolado de la Oración de la parroqluia San Roque participa la partida del papá de Mary y Juan a la casa del Padre celestial. Acompñamos su familia y rogamos por su descanso eterno.

TREJO, MARIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. "Dios hará que Jesús se lleve con Él a los que ahora descansan". La comunidad de Ntra. Sra. de Betharram de la parroquia San Roque participa la partida de don Mario a su morada eterna. Descansa en paz.

TREJO, MARIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Amigos y vecinos de sus hijas Miriam y María Ängélica: Mirta Quesada, Betty Moreno, Pilar Gastaminza y Zulma Taboada participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, MARIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Ricardo Lazzari y Cr. Julio R. Marañon acompañan con dolor a su amigo Juan por el fallecimiento de su padre político. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, MARIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino " Familia Paoletti, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Su esposa Emma Cáceres, sus hijos Hugo, Mónica, Santiago y Diego, sus hijos pol. Claudia, Manuel, Roxana y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta de La Barranca. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Mi viejo querido te fuiste sin decir adiós, te marchaste. La muerte arrebató tu vida en el momento que menos esperábamos. Pero mi esperanza es que con la ayuda de Dios algún día nos volvamos a ver. Descansa en paz. Su hija Mónica, Manuel, sus nietos Sofi, Vale y Agus y que brille para ti la luz que no tiene fin.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Su hermana Selva Uliana de Franceschini, sus hijos Marco, Jorge, Lilian y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Su hermana Lidia U. de Bordi, José María y Valeria, Federico y Eugenia, Alejandro y Soledad, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Sus sobrinos Tere Cano, Rolando Cano, Carlos Cano y Beatriz Giménez, sobrinos nietos Fernando, Pablo y Luciana con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. "Que el Señor lo tenga en su gloria". Su prima hermana Olga Sterling de Satuf, su esposo Dr. Ramon Satuf, sus hijos Juan Oscar y Ana Maria con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Su sobrina y ahijada Mónica Elena Martínez y familia te despiden con inmenso dolor y mucho ccariño. Descansa en paz tio querido. El Señor está contigo.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. El complejo Juan Felipe Ibarra participa con profundo dolor del fallecimiento del Sr. Hugo Alberto Uliana (padre).

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. El Sr. Claudio Irastorza, su esposa Nancy Ávila e hijas participan con profundo dolor del fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Acompañan en el dolor sus compañeros: Raúl, Juvicho, Franco, y Martín. Elevan oraciones en su memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Solo el amor y la memoria hacen que el recuerdo y la presencia de nuestros seres queridos fallecidos sigan vivos. La gente solo muere cuando la olvidan. "Si puedes recordarme siempre estaré contigo". C. P. Julio Benjamín Salomón, su esposa Alba Abregú y sus hijos Luciana María y flia., Benjamín Darío, José David y Daniel Augusto acompañan y abrazan con todo cariño a tía Emma y flia. ante tan irreparable pérdida. Rogamos al Señor por el eterno descanso del querido tío Hugo.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. La barra de amigos de los hermanos Uliana: Raúl, Chueco, Pancho, José, Daniel, Yoni, Edgardo, Ariel, Ale, Freddy, Pablo, Walter, Adrián, Lele, Horte, Pablo, Jetón, Marcelo, Ricardo y Luis participan con dolor el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su querida memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Amigos de sus hijos Tano, Santy, Mony, Diego y su esposa. Mariela Uñates de Tevez, su esposo Daniel Tevez; sus hijos Milagros y Javier Tevez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Sus vecinos María Esther Abdala de Maradona, sus hijos Gustavo, Claudia, Daniela participan su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Osvaldo Laprida y personal de Panadería del Teatro participa el fallecimiento de su cliente y amigo y acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos. Elevamos una oración en su memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". Acompañamos en el dolor a Santiago, Roxana y sus hijos. Chiche Casas y Cristina Rosales, sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Mirtha Abutti de Paz e hijos, participan con dolor el fallecimiento de su muy apreciado vecino. Acompañan a su familia, ruegan por su descanso eterno.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Angelica Cassarini de Alderete, su esposo Rene Ignacio Alderete, sus hijos Javier Ignacio, Ana Gabriela, y Marianella, Acompañan en este dificil momento a la familia del tio Hugo. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. ¡Hermano querido, como duele tu partida! Creo que solo te adelantaste a los que aquí quedamos. Un dia el reencuentro, allá más allá del Sol, estaremos todos junto a nuestros padres y hermanos que nos precediero en este viaje sin retorno. Descansa en paz, amado hermano en la gloria del Señor. cumpliste acabadamente tu misión de hijo, esposo, padre y abuelo ejemplar. Nunca te olvidaremos. Elena Uliana, sus hijos Hugo, Mónica y Emma, nietos y bisnietos. participamos tu partida y rogamos oraciones en tu querida memoria y brille para tí la luz que no tiene fin.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Su tia Olga de Sterling, su hijo Oscar Sterling, su esposa Margarita Pappalardo, sus hijos José, Luciana y Camelia Sterling, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. "Tio que Dios te reciba en su manos". Sonia Zárate Uliana, Maria Alejandra Zárate Uliana y Cecilia Zárate Uliana, participan y acompañan en este profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

JIMÉNEZ DE BUSTAMANTE, BLANCA HERMINIA (Choly) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/14|. Su esposo Cacho, hijos Fabián, Antonia, Martín; nietos Guadalupe, Milagros, Lucas, Valentín y Lucy; hnos. Silvia, Negucha, Hugo, Liliana, Piqui, Pocha, Paco, María, hijos políticos Dorys y Carlos y demás fliares. invitan a la misa el martes 10 a las 20,30 hs en la iglesia Catedral, al cumplirse 5 años de su partida la casa del Señor.

LEDESMA, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. "Invócame el nombre del Señor eternamente. Alma mía, retoma a tu descanso pues el Señor se porta bien contigo". Tus hijos, tu hermana Haydée y demás familiares invitan a la misa al cumplirse dos meses de tu fallcimiento a realizarse hoy en Catedral Basílica a las 20,30 hs.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Dany querido, en estas palabras va todo mi amor por ti, siempre te recordaré en los momentos más felices de mi vida. Gracias hijo, por la alegría y felicidad que juntos vivimos, te quiero y te querré toda mi vida, hasta mi último existir. Te fuiste en silecio, te fuiste lentamente y con una leve sonrisa. Me saludaste sin palabras. El Señor te llevó a su lado en paz y entraste en su morada celestial, ¿porqué, sabes? Él se lleva lo mejor, calma los dolores, alivias las enfermedades y con lágrimas te dejé partir. Me quedé sola. ¿Sabes? Las flores de nuestro jardín con sus colores y perfumes, me hablan de ti. Gracias hijo, te recuerdo siempre. Te fuiste para no volver. Vivimos tiempos felices, no importa la brevedad de ellos. En mis plegarias te recuerdo siempre. Le suplico a Dios aumente mi fe, alcance la necesaria fortaleza, saber vivir como cristiana esta eterna ausencia. Oraciones por tu descanso en paz. Tu mamá, Gringa.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ÁVILA, JULIO CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Sus hijos Miguel, Patricia, Cecilia, nietos Sabrina, Miguelito, Daniel, Mariano, Gonzalo, Samuel, Elgar, Lautaro, Brianita, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio los Quiroga. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CAROTTI DE GALLARDO, NELLY ADALCISA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Su esposo Marcelo I. Gallardo, hijo Ricardo, h. pol. Nancy, nietos Florencia, Emanuel, Milena, h. pol Pablo, bisnieta Justina participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Misericordia. Serv. Unión Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CAROTTI DE GALLARDO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Su nieta Flor Gallardo, Pablo Ruiz Soria y su hija Justina participan con dolor el fallecimiento de la querida abuela. Elevan oraciones en su memoria.

CAROTTI DE GALLARDO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Prof. Lidia Esther Grana de Manfredi, María Silvina Manfredi y Sergio Marinoff, acompañan a su amigos Palillo y a su papá Marcelo en este trance tan difícil y doloroso de la vida. Elevan oraciones por el descanso de Nelly, en brazos del Señor.

CAROTTI DE GALLARDO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Osvaldo Ruiz participa con dolor el fallecimiento de la querida Nelly y eleva una oración en su memoria.

CAROTTI DE GALLARDO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. ''Caminante no hagas ruido que la Nelly se ha dormido en los brazos del Señor''. Familiares de su consuegra Tona Arnijas comparten el dolor . Griselda, Raúl, Oscar, Dora, Nancy Fernández y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROTTI DE GALLARDO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. La comisión directiva, socios, alumnos y profesores de las disciplinas patín, voley, boxeo, taekwondo del Club Centro Recreativo, lamentan muchisimo la pérdida irreparable de la Sra. madre del presidente de la Institución Prof. Ricardo Marcelo Gallardo. Se ruega una oración en su memoria.

CAROTTI DE GALLARDO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. ''Tú, Señor, por tu santisima pasión, recíbela y permitele gozar de tus maravillas''. Lili Fernández de Brim y familia. Familias de Pila Fernández de Cerioni y Kika Fernández de Martínez, acompañan a su esposo Marcelo, a sus hijos Ricardo y Nancy y flia, en este triste momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CAROTTI DE GALLARDO, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Sus vecinos de toda la vida Walter Sayago y Norma; sus hijos Silvia, Walter, Pablo y Mariana y Juana Salvatierra de De María y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

CORONEL, CERGIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Juan Domingo Parachú y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Tito y acompaña a toda la familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, CERGIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Nené Grana de Manfredi y sus hijos Pancho, Mónica, Susy y Silvina y sus respectivas familias, acompañan en el dolor a Gloria y Gustavo. Elevan oraciones pidiendo a Dios por el descanso eterno de don Cergio y resignación a los familiares.

CORONEL, CERGIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Sus amigos de la fundación Patio del Indio Froilán: Teresa Castronuovo, José Froilán González, Patricia Ivonne Orellana, Lupo Soria, María del Rosario Ávila, Marcos Vizoso, Graciela Bravo, Luis Alberto Guantay, Rita Ledesma, Amalia y Pibe Gerez, Casilda Chazarreta, Teresa Salomón y José Cortez; participan con pesar su fallecimiento; y acompañan con afecto y oraciones a sus hijos Gloria y Gustavo y familia en este dificil momento de dolor.

CORONEL, CERGIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. José Luis Cerioni y familia participan del fallecimiento del padre de sus amigos Gustavo y Gloria y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, CERGIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Comisión directiva y socios del Club Social La Banda participan el fallecimiento de su amigo y miembro de la comisión directiva Sr. Gustavo. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, CERGIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel José y Viviana participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CERGIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Migui Sarquiz, su esposa Cristina Hadla e hijos participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CERGIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. José Alberto Sarquiz (h), amigo de Gloria participa con profundo dolor el fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, CERGIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. C.P.N Mario Raúl y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a sus hijos Gloria y Gustavo y flia en tan triste momento. Se ruega oraciones a su querida memoria.

CORONEL, CERGIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Walter Hugo Barrionuevo, su esposa Bety Barrera, sus hijos Mané; Kico y Claudia, sus hijos políticos Ana María y Beto, sus nietos Andrea, Martín y Xantino, participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

CORONEL, CERGIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Sus amigos Mario Rodríguez, sus hijos César, Cristina y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Gloria, Gustavo y Silvia en estos dificiles momentos. Rogando oraciones en su memoria.

CORONEL, CERGIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Graciela Martinez (Hermana de Hugo) y su sobrino Benjamín Martinez Scrimini, acompañan en el dolor a sus hijos Gustavo y Silvia, y en especial a su nieto Nico. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Sus hermanos Maria, Pascual, Walter, Silvia, Rosa, Oscar y Soledad, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. cementerio Los Quiroga c/d. Bº Nuevo s/n La Dársena. EMPRESA SANTIAGO

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (Chiquita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Chini Habra Fernández y flia., participa con pesar el fallecimiento de la querida Chiquita y acompaña a su familia en su dolor Elevan oraciones en su memoria.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Miguel Sarquiz y su esposa Cristina Hadia. Acompañan a la familia con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. María Eugenia Ruiz Taboada, sus hijos Santiago, María José y Gonzalo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

WIAGGIO, SELVA ELVIRA (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. El colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Dagoberto Díaz socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria..

Invitación a Misa

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Mi querido amigo: Hoy hace un mes de tu inesperada partida al Reino del Señor. Su madre Mirta Suárez y flia, su amiga Nony Paéz, sus hijos Celeste, Maxi, Sabri, Isael, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BRAVO, VICENTE (Vichi) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Vivió y amó sin detener el tiempo...porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Oscar Herrera, sus hijos Suki, Marisa; Gustavo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BRAVO, VICENTE (Vichi) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favián, Mariela, Dr. Marcelo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para sus seres queridos.

CLAVERO, JESÚS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Sus padres, hnos. y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pozuelo Dto. Termas de Rio Hondo. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

ORTIZ, MARGARITA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Su esposo Misael Zerda, sus hijos Oscar, Inés, Alberto, Silvia, Mariano, Fani, Marcela h/. Políticos Libio Zozzoli, Marcelo Ortiz, sus nietos Rocio y Constantino y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ORTIZ, MARGARITA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los amigos de sus hijos y nieta Rocío: Quique Caldera, su esposa Tony Leguizamón e hijos David, Melina y Daniela participan su fallecimiento.

PALACIOS, ARGELIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Julio Walter Neder y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Te recordaremos siempre con inmenso cariño. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Sus hijos Ricardo, Pety, Paco y Pedro, hijos politicos, Marisa, Lucho y Nely, nietos y bisnieta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Su hija Pety, hijo politico Lucho, nietos Piny, Eduardo Ale, Leysa y bisnietos Ludmila, Narela, Tuto, Santino, Milagro y Emma, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Sus hijos Ricardo, Peti, Paco, Pedro, h. pol. nietos bisnietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Estación Atamisqui, Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (MAMO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Agradezco el invalorable legado que nos dejaste de trabajo, honestidad, lealtad y humildad. Su hijo Dr. Ricardo Rubén Tévez, su hija pol. Marisa Toloza, sus nietos Ricardo, Guadalupe y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Boni Islas y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompaña a su flia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Sus amigos docentes ex supervisor escolar Julio Medina, ex director Chicho García y ex rector secundario José Ledesma participan su fallecimiento rogando por el eterno descanso de su alma. Condolencias para toda su familia.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Chicho Corvalan y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo "Mamo" y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Titina Pérez, Cecilia Matach, Milagros Suárez, acompañan a su hijo Dr. Ricardo Tévez en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Gustavo y Cecilia e hijos, acompañan a sus Amigos Pety y Lucho en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Tus amigos Abel Tevez y su esposa Chabelita Franichevich, sus hijos Gustavo, Gerardo y Milagros, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Fue ejemplo de buen cristiano por su amor y dedicación al trabjo, por su entrega a la comunidad. Nunca lo olvidaremos.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Graciela Toscano, Raúl Lorenzo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Titina Perez y Fredy Ricartti, acompañan a su amigo Dr. Ricardo Tévez en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Beatriz Santillán de Villalba, Raul Villalba e hijas, acompañan en el dolor a su hija Pety y familia. ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Julio Walter Neder y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Raul Atía y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Magalí, Emilio, Varela, Gringa y Negro Mattar, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su flia. en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (MAMO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favián, Mariela, Dr. Marcelo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para sus seres queridos.