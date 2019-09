Un perro cuida a un bebe

10/09/2019 - 10:24 Mundo Web

Estados Unidos. A través de una cámara de seguridad una mujer pudo saber lo que su bebé y perro hacían cuando dormía plácidamente en el dormitorio.

¿Qué pasó? A través de un video que se convirtió en viral, se observa momento en que el pequeño empieza a llorar. Sin embargo el nene seria calmado por su mascota, que en ese momento se convirtió en su “niñera”.

Toda la acción entre su bebé y el perro quedó registrada en una cámara de seguridad instalada en la casa. La descripción del video viral dice: “esta es la tierna historia de una mujer americana, quien se quedó profundamente dormida y no escuchó los sollozos de su bebé, pero su mascota se convirtió en la mejor niñera”.

En la filmación se puede observar el conmovedor instante en que el perro calma los llantos de un bebé, luego de ver que la madre no acudía a su llamado en plena madrugada. Para eso acudió un gran truco: lamer la cara del bebé.

El perro que se encontraba al lado de la cama del niño, ni bien escuchó los lloriqueos del bebé, se paró y empezó a consolarlo con una serie de lamidas por todo el rostro. Inmediatamente, el niño dejó de llorar.

Después de unas horas de la publicación, el video acumuló más de 350 mil reproducciones, 200 compartidos y 180 comentarios: “Me encantó cómo tuvo que estirarse primero para realizar el papel de niñera”, “los besos mejor el ánimo a cualquiera”, “me encanta”, escribieron algunos de los usuarios en las redes socialesEstados Unidos. A través de una cámara de seguridad una mujer pudo saber lo que su bebé y perro hacían cuando dormía plácidamente en el dormi¿Qué pasó? A través de un video que se convirtió en viral, se observa momento en que el pequeño empieza a llorar. Sin embargo el nene seria calmado por su mascota, que en ese momento se convirtió en su “niñera”.

Estados Unidos. A través de una cámara de seguridad una mujer pudo saber lo que su bebé y perro hacían cuando dormía plácidamente en el dormitorio.

¿Qué pasó? A través de un video que se convirtió en viral, se observa momento en que el pequeño empieza a llorar. Sin embargo el nene seria calmado por su mascota, que en ese momento se convirtió en su “niñera”.

Toda la acción entre su bebé y el perro quedó registrada en una cámara de seguridad instalada en la casa. La descripción del video viral dice: “esta es la tierna historia de una mujer americana, quien se quedó profundamente dormida y no escuchó los sollozos de su bebé, pero su mascota se convirtió en la mejor niñera”.

En la filmación se puede observar el conmovedor instante en que el perro calma los llantos de un bebé, luego de ver que la madre no acudía a su llamado en plena madrugada. Para eso acudió un gran truco: lamer la cara del bebé.

El perro que se encontraba al lado de la cama del niño, ni bien escuchó los lloriqueos del bebé, se paró y empezó a consolarlo con una serie de lamidas por todo el rostro. Inmediatamente, el niño dejó de llorar.

Después de unas horas de la publicación, el video acumuló más de 350 mil reproducciones, 200 compartidos y 180 comentarios: “Me encantó cómo tuvo que estirarse primero para realizar el papel de niñera”, “los besos mejor el ánimo a cualquiera”, “me encanta”, escribieron algunos de los usuarios en las redes sociales.

Why every parent should own a nanny cam pic.twitter.com/c26PA90kfg