Insólito: estacionó mal en el supermercado y obtuvo una increíble lección por parte de los empleados

10/09/2019

Este domingo un señor dejo mal estacionado su vehículo “Peugeot 208”, ya que el lugar donde lo había dejado estaba reservado para los carritos del “supermercado coto”, ubicado en la localidad de Temperley. Las horas pasaban, y como el conductor no se presentaba en el lugar, los empleados decidieron “acorralar” el auto con varias hileras de “changuitos”, dejándolo de esta manera encerrado.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Fue el usuario Arnold Angelini quien publicó las particulares fotos en la cuenta de Facebook, con la siguiente descripción: “La verdad que hay que ser muy pel… para estacionar el auto en el sector ‘changos’. No podes ser tan “HDP” y dejarlo donde querés. Se nota que nadie respeta nada y menos en un lugar indebido. Aplauso para los empleados que le dejaron encerrado el auto".

"Llegamos tipo 18 y ese auto no estaba estacionado. Cuando nos retiramos del cine y bajamos por la escalera mecánica lo vimos", contó Angelini a un medio colega. "Me indignó la situación porque hay un cartel colgado que dice 'changos', y obviamente no está marcado el lugar para estacionar con las divisiones clásicas para hacerlo. Estacionó donde quiso y los muchachos le pusieron los changuitos a propósito. Los felicito, yo hubiera hecho lo mismo", finalizó.

Debido a que en las imágenes no se puede observar la patente, fue imposible identificar al propietario.

