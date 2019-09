Colón le ganó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en la Copa Argentina

10/09/2019 - 21:50 Deportivo

Colón de Santa Fe venció esta noche por penales 4 a 3 a Atlético Tucumán luego de empatar 1 a 1 por los octavos de final de la Copa Argentina y avanzó en el torneo.

El arquero uruguayo Leonardo Burián se convirtió en figura al atajar el último penal de la tanda y darle la victoria al 'Sabalero', tras los goles de Damián Schmidt (C) y Javier Toledo (AT) en los 90 minutos.

Ortega, Celis, Bernardi y Esparza marcaron, aunque Díaz no pudo para Colón, mientras que Toledo, Heredia (ex Colón) y Gissi convirtieron y Acosta erró para Atlético Tucumán, antes de llegar al último penal.

El delantero Leandro Díaz se perfiló y trató de esquinar su disparo, pero Burián se estiró lo más que pudo hacia su palo derecho y despejó el tiro que tras rebotar posteriormente en el poste le dio el pase al equipo santafesino.

El encuentro comenzó parejo, dividiéndose el tiempo con la pelota pero con poco juego. Atlético, con un poco más, tuvo las primeras chances claras de abrir el marcador, y cerca de la media hora ya se mostraba como claro dominador del juego.

Con un juego simple, con espacios e intentando por las bandas, Atlético Tucumán arrinconó a Colón en su campo, que apostó al pelotazo a pesar de los intentos de Fritzler por ordenar el equipo, pero ambos se fueron al descanso sin goles.

Tras la charla en el entretiempo, el 'Sabalero' salió a buscar la victoria, contagió a su gente y antes de los 2 minutos Cristian Bernardi tuvo la primera jugada de peligro, bien atajada por Sánchez, que un minuto más tarde no pudo hacer nada para evitar el gol.

Gastón Díaz ejecutó un tiro libre desde el sector derecho, y con un cabezazo esquinado y bajo, el defensor Damián Schmidt firmó el 1 a 0 para Colón, que no había mostrado nada en el primer tiempo.

Como con once jugadores nuevos, Colón cambió la opaca imagen que estaba dejando y estos supieron generar numerosas jugadas claras, principalmente por el sector derecho.

Zielinski tomó nota y agregó un delantero para tratar de conectar los pelotazos y salidas y ocasionar problemas en el área santafesina, pero recién cerca de la media hora tuvo una chance de empatar el encuentro.

Con muchos idas y vueltas, el encuentro mostró a un Atlético Tucumán más profundo pero con poca precisión, buscando espacios y errores de Colón que encontró casi al final.

A los 38 minutos la pelota cayó en los pies del ingresado Javier Toledo y tras no ser certero en su primer disparo, consiguió quedar casi con el arco vacío para empatar el encuentro.

Colón volvió al mal juego de la primera parte y Atlético se aprovechó para intentar, sin éxito, llevarse la victoria antes de los penales.

La particularidad de este partido es que los ex Atlético Tucumán, Luis "Pulga" Rodríguez y Rodrigo Aliendro fueron dejados de lado por parte del técnico Pablo Lavallén, que pese a los cuestionamientos que recibe en Santa Fe, ya tiene al "Sabalero" en cuartos de la Copa Argentina y en semifinales de la Sudamericana. Lo único complicado es que a nivel local está a solamente un punto de la zona de descenso en la Superliga.

Colón espera por el ganador del cruce entre Estudiantes de Caseros, de la Primera Nacional, y Real Pilar, de la Primera C, para conocer a su rival de la próxima fase de la Copa Argentina.

Además, recibirá este sábado desde las 17.45 a San Lorenzo, mientras que Atlético Tucumán viajará a Liniers para enfrentar el lunes a las 21.10 a Vélez.

- Síntesis -

Colón: Leonardo Burián; Gastón Díaz, Lucas Acevedo, Damián Schmidt y Franco Quiroz; Cristian Bernardi, Matías Fritzler y Guillermo Celis; Mauro Da Luz, Nicolás Leguizamón y Tomás Chancalay. DT: Pablo Lavallén.

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Dylan Gissi y José Luis Fernández; Lucas Melano, Federico Bravo, Guillermo Acosta y Tomás Cuello; Gonzalo Castellani y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el segundo tiempo: 3m. Damián Schmidt (C) y 38m. Javier Toledo (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Javier Toledo por Cuello (AT); 25m. Gabriel Esparza por Chancalay (C); 31m. Jorge Ortega por Leguizamón y Fernando Zuqui por Da Luz (C), Ramiro Carrera por Castellani y Leonardo Heredia por Melano (AT).

Amonestados: Celis y Leguizamón (C); Melano y Fernández (AT).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Presbítero Bartolomé Grella, de Patronato de Paraná.