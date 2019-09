Para Garzón, la situación del país es “desastrosa”

10/09/2019 - 21:19 Pura Vida

¿Cómo analizas la situación del país?

Desastrosa. Creo que hemos tenido un gobierno desastroso en todo el sentido de la palabra. Son muy contados, con los dedos, las cosas que se puede rescatar de esta gestión. No entiendo cómo llegamos a esto. No había ninguna necesidad. Es falso que al país no le quedaba otra opción que caerse a pedazos. Esta gente lo dejó caer a pedazos. Lo que no sé es si lo hizo con intención o sin intención, no lo sé, pero con o sin intención nos han llevado a un estado deplorable, peligrosísimo y con una deuda tremenda que vamos a tener que pagar todos nosotros. Por suerte va a cambiar pronto. Ya, en diciembre, tendremos otro gobierno y esperemos que las cosas mejoren.

¿Tienes esperanzas de que todo mejore si llegan al gobierno Aníbal Fernández y Cristina?

Por supuesto, por supuesto. Creo que ese es el espacio que tiene el proyecto de gobierno acorde con el país en que vivimos tanto en política internacional como en política local. Creo que van a defender el trabajo, el salario y vamos a tener una política internacional más lógica que esta sumisión a los Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. Vamos a volver a aliarnos con Latinoamérica, volver a levantar las banderas de lo nacional y popular y volver a pensar en la gente, a cuidar a la gente. Este gobierno ha descuidado a la gente. A la gente hay que cuidarla, ayudarla. Hay que gobernar pensando en las mayorías y no en las minorías. Esto es lo que necesita la Argentina. No tengo dudas que Alberto y Cristina van a hacer un gran gobierno. Va a costar porque nos dejan otra que pesada herencia. Si lo que dejaron los anteriores es una pesada herencia esto es una bomba nuclear lo que nos dejan. De todas formas, confío mucho en la inteligencia, en la prudencia, la sensibilidad y la historia política tanto de Alberto como de Cristina como de todos los que vayan a formar parte del gabinete. El pueblo argentino ya despertó y ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta de quién es esta gente. Ya le votó en contra y le volverá a votar en contra. l