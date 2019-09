No se imagina la vida sin haberse “metido” en la militancia desde el Colectivo Actrices Argentinas

10/09/2019 - 21:36 Pura Vida

Además de una actriz con una rica trayectoria, Dolores Fonzi es una activa integrante del Colectivo Actrices Argentinas. Al respecto, señaló: “El colectivo es una herramienta de la época. Las actrices nos unimos a partir de que el sistema nos hace populares y usamos esa popularidad para visibilizar desigualdades del sistema mismo y éste no nos puede sacar el micrófono. Ese es el poder que tenemos. Nos interpela la época y ocupar ese espacio con responsabilidad política me parece que es la única salida. Somos muchas y todas pensamos distinto, pero nos unen las mimas causas y a su vez nos juntamos con otras agrupaciones”.

¿Su militancia feminista es un punto de inflexión en su carrera?

Creo que hay un montón de gente a la que no le sirve que el movimiento de mujeres crezca, porque incomoda y trata de romper eso y de fracturarnos de todas las maneras posibles, pero justamente toda esta resistencia que hay al movimiento nos hace dar cuenta de que el poder que tenemos es más grande de lo que pensamos. No me imagino la vida de otra manera, sin haberme metido en la militancia. l