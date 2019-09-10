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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de septiembre de 2019

A LAS 22.00 POR EL MUNDO

- 21:46 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.00 POR EL MUNDO

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 POR EL MUNDO (CONTINUACIÓN)

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 DALE FERRO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.03 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN

08.07 HERBIE A TODA MARCHA

10.00 SEGURIDAD NO GARANTIZADA

11.41 TE AMARÉ POR SIEMPRE

13.42 LA ÚLTIMA CANCIÓN

15.44 ALGUIEN TIENE QUE CEDER

18.14 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE

19.57 LA ÚLTIMA CANCIÓN

22.00 TE AMARÉ POR SIEMPRE

23.59 PALABRAS ROBADAS

TCM

07.56 LOST - T. 3 - EP. 1 - TALE OF TWO CITIES

11.38 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 25

12.28 LOST - T. 3 - EP. 6 - I DO

16.11 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 25

17.01 SAMURAI JACK. LA LEYENDA COMIENZA

18.13 MAD MAX

20.02 POLICÍA DEL TIEMPO

22.00 DUELO DE TITANES

TNT

07.22 HOMBRES DE NEGRO

09.04 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE DE LOS CLONES

11.44 EL VENGADOR DEL FUTURO

13.53 BUSCANDO A NEMO

15.44 BUSCANDO A DORY

17.36 UN NOVATO EN APUROS 2

19.31 UN SUEÑO POSIBLE

22.00 INTENSAMENTE

23.45 SI FUERAS YO

SPACE

07.28 AL CAER LA NOCHE

09.13 ANALÍZAME

11.03 ANALÍZATE

12.51 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

14.35 LA RED

16.49 INFORME PELÍCANO

19.29 DÉJÀ VU

22.00 EL JUSTICIERO

CINECANAL

11.00 TADEO EL EXPLORADOR PERDIDO 2. EL SECRETO DEL REY

12.15 SÚPER 8

14.15 SHERLOCK GNOMES

16.05 COMO SI FUERA CIERTO

18.00 LOS MILAGROS DEL CIELO

20.15 LA ERA DE HIELO 2

22.00 EL DICTADOR

23.50 CAPITÁN FANTÁSTICO

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 EXPERTOS EN PINCHAZOS

23.35 ASÍ NO HAY CAMA QUE AGUANTE


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*REY LEÓN, A LAS 14.15

* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.

*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y 00. 45

*SHALOM, A LAS 20.20.

MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 13, A LAS 20, ESPECTÁCULO DE VIOLÍN Y PIANO CON SILVIA MARGARY. GRATUITO.

*DOMINGO 15, A LAS 21.30, CICLO TSHAIKOVSKI ORQUESTA SINFONICA, CON EL DIRECTOR SERGIO JUÁREZ.

*JUEVES 19, A LAS 20, EN EL CICLO DE COMEDIAS SE PRESENTARÁ “RAMERAS”, DEL DIRECTOR LUIS LOBO.

*VIERNES 20, A LAS 20, UNA NUEVA EDICIÓN DE “FOGÓN Y TERTULIA”, ORGANIZADO POR GONZALO VELÁZQUEZ.

CLUB SAN CARLOS UNIDOS

(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)

*DOMINGO 15, A PARTIR DE LAS 16, “LA PEÑA DEL PELA” CON SEBA GAMONNI, KARLOS ROLDÁN, SAYANA,MOSOJ ÑAUPA, DELESTERO, RODRI SALVATIERRA, KARIME ALFONSINA Y COCHI SAGANÍAS.

 

CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/09 -17:10 hs (Cast)

REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/09 - 19:00 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/09 -16:30 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/09 -18:45 hs(Cast)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

11/09 -21:30 hs(subt)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

11/09 - 17:20 hs (Cast) 17:45 hs (Cast) 21:30hs(subt) 21:45 hs(subt) 22:00 hs(subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

11/09 -17:00 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

11/09 19:30 hs (Cast) 21:45 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 - 19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves y Viernes Subtitulada)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:10

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:30

ANTICIPADA EN VENTAESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO

CASTELLANO 2D 19:10 -

 

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días

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