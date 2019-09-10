CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de septiembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.00 POR EL MUNDO
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 POR EL MUNDO (CONTINUACIÓN)
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
22.00 DALE FERRO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.03 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN
08.07 HERBIE A TODA MARCHA
10.00 SEGURIDAD NO GARANTIZADA
11.41 TE AMARÉ POR SIEMPRE
13.42 LA ÚLTIMA CANCIÓN
15.44 ALGUIEN TIENE QUE CEDER
18.14 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE
19.57 LA ÚLTIMA CANCIÓN
22.00 TE AMARÉ POR SIEMPRE
23.59 PALABRAS ROBADAS
TCM
07.56 LOST - T. 3 - EP. 1 - TALE OF TWO CITIES
11.38 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 25
12.28 LOST - T. 3 - EP. 6 - I DO
16.11 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 25
17.01 SAMURAI JACK. LA LEYENDA COMIENZA
18.13 MAD MAX
20.02 POLICÍA DEL TIEMPO
22.00 DUELO DE TITANES
TNT
07.22 HOMBRES DE NEGRO
09.04 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE DE LOS CLONES
11.44 EL VENGADOR DEL FUTURO
13.53 BUSCANDO A NEMO
15.44 BUSCANDO A DORY
17.36 UN NOVATO EN APUROS 2
19.31 UN SUEÑO POSIBLE
22.00 INTENSAMENTE
23.45 SI FUERAS YO
SPACE
07.28 AL CAER LA NOCHE
09.13 ANALÍZAME
11.03 ANALÍZATE
12.51 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
14.35 LA RED
16.49 INFORME PELÍCANO
19.29 DÉJÀ VU
22.00 EL JUSTICIERO
CINECANAL
11.00 TADEO EL EXPLORADOR PERDIDO 2. EL SECRETO DEL REY
12.15 SÚPER 8
14.15 SHERLOCK GNOMES
16.05 COMO SI FUERA CIERTO
18.00 LOS MILAGROS DEL CIELO
20.15 LA ERA DE HIELO 2
22.00 EL DICTADOR
23.50 CAPITÁN FANTÁSTICO
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 EXPERTOS EN PINCHAZOS
23.35 ASÍ NO HAY CAMA QUE AGUANTE
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*REY LEÓN, A LAS 14.15
* MATAR UN MUERTO, A LAS 16.
*IT 2, A LAS 17.30, 21.50 Y 00. 45
*SHALOM, A LAS 20.20.
MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 13, A LAS 20, ESPECTÁCULO DE VIOLÍN Y PIANO CON SILVIA MARGARY. GRATUITO.
*DOMINGO 15, A LAS 21.30, CICLO TSHAIKOVSKI ORQUESTA SINFONICA, CON EL DIRECTOR SERGIO JUÁREZ.
*JUEVES 19, A LAS 20, EN EL CICLO DE COMEDIAS SE PRESENTARÁ “RAMERAS”, DEL DIRECTOR LUIS LOBO.
*VIERNES 20, A LAS 20, UNA NUEVA EDICIÓN DE “FOGÓN Y TERTULIA”, ORGANIZADO POR GONZALO VELÁZQUEZ.
CLUB SAN CARLOS UNIDOS
(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)
*DOMINGO 15, A PARTIR DE LAS 16, “LA PEÑA DEL PELA” CON SEBA GAMONNI, KARLOS ROLDÁN, SAYANA,MOSOJ ÑAUPA, DELESTERO, RODRI SALVATIERRA, KARIME ALFONSINA Y COCHI SAGANÍAS.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/09 -17:10 hs (Cast)
REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/09 - 19:00 hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/09 -16:30 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/09 -18:45 hs(Cast)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
11/09 -21:30 hs(subt)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
11/09 - 17:20 hs (Cast) 17:45 hs (Cast) 21:30hs(subt) 21:45 hs(subt) 22:00 hs(subt)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
11/09 -17:00 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
11/09 19:30 hs (Cast) 21:45 hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:00 - 17:20 - 19:15 - 20:40 - 22:00 - 22:40
SUBTITULADA 2D 22:00 (solo jueves y Viernes Subtitulada)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 17:10
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 19:30
ANTICIPADA EN VENTAESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO
CASTELLANO 2D 19:10 -
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días