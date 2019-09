Diego Abal para el Lobo y la Academia, el domingo a las 11

11/09/2019 - 00:29 Deportivo

Diego Abal fue designado como árbitro del partido del próximo domingo entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing, que marcará el debut de Diego Maradona como entrenador del equipo platense.

El encuentro se jugará el domingo a las 11, con televisación de Fox Sports Premium, y los asistentes de Abal serán Cristian Navarro y Diego Romero.

Los árbitros de los partidos por la sexta fecha de la Superliga serán los siguientes: sábado 14, 13.15, Arsenal vs. Unión, Jorge Baliño; 15.30, Central Córdoba vs. Defensa y Justicia, Fernando Espinoza; 15.30, Godoy Cruz vs. Argentinos, Néstor Pitana; 17.45, Colón vs. San Lorenzo, Fernando Echenique; 20, Huracán vs. River, Nicolás Lamolina.

Domingo 15, 11, Gimnasia vs. Racing, Diego Abal; 13.15, Banfield vs. Talleres; 15.30, Rosario Central vs. Newell’s, Andrés Merlos; 17.45, Independiente vs. Lanús, Mauro Vigliano; 20, Boca vs. Estudiantes.

Lunes 16, 19, Aldosivi vs. Patronato, Patricio Loustau; 21.10, Vélez vs. Atlético Tucumán, Darío Herrera.l

