Marcelo Díaz: “En la cancha somos once contra once”

11/09/2019 - 00:30 Deportivo

Marcelo Díaz, mediocampista de Racing Club, aseguró que si bien “el contexto del partido del domingo va a ser especial” cuando su equipo enfrente a Gimnasia y Esgrima La Plata, con el debut de Diego Maradona como técnico del “Lobo”, aclaró que dentro de la cancha son “once contra once”.

“Lo mejor que podemos hacer ante Gimnasia es abstraernos de algunas situaciones porque en la cancha somos once contra once. Lo que pase afuera no debe alterarnos”, declaró el volante trasandino en conferencia de prensa.

“Sabemos que el domingo en La Plata nos vamos a encontrar con un ambiente de mucha euforia y si bien es cierto que quizás el estadio sea una caldera durante los primeros minutos, también sabemos lo que podemos dar y lo que buscaremos imponer”, agregó.

“El contexto del partido del domingo va a ser especial, pero estamos trabajando de muy buena forma y no nos va a modificar en nada esa situación”, continuó sobre el primer encuentro de Maradona en su regreso al fútbol argentino como entrenador.

El futbolista bicampeón de América con Chile en 2015 y 2016 además comentó que el plantel albiceleste no sabe “cómo va a jugar” el conjunto platense, a la vez que aseguró los dirigidos por el técnico Eduardo Coudet no van a cambiar su “esencia” futbolística.

“No sabemos cómo va a jugar Gimnasia, pero ellos sí saben cómo vamos a jugar nosotros, porque no cambiaremos nuestra esencia”, dijo.

Díaz, de 32 años, reconoció que tanto él como el resto de sus compañeros fueron “autocríticos” con el desempeño del equipo en el presente semestre, pero aseveró que actualmente están “en otro camino”. l