“El sábado tenemos que dejar todo y sumar los tres puntos”, expresó el defensor central Matías Nani

11/09/2019 - 00:34 Deportivo

Matías Nani se afianzó como titular en la primera experiencia de Central Córdoba en la Superliga y el marcador central manifestó que el próximo sábado, cuando su equipo reciba la visita de Defensa y Justicia, tendrán que dejar todo para volver al triunfo y seguir engrosando el promedio de los descensos.

“Son tres puntos importantísimos para nosotros. Es el partido más importante que tenemos ahora. El sábado tenemos que dejar todo y salir a ganar porque esos puntos nos sirven”, comenzó explicando a la prensa, Matías Nani tras la primera práctica semanal.

“Defensa no cambió mucho. Cambió entrenador y algunas fichas, pero es un equipo que le gusta jugar y trataremos de buscar los espacios que seguramente serán más de los que tuvimos el fin de semana. Siempre nos tocó que el rival tenga la pelota y nosotros salir de contra, pero con Villa Mitre se cambiaron los roles y al no estar acostumbrados a eso mucho no sabíamos que hacer”, completó el ex jugador de la Roma de Italia.

Luego, el zaguero central analizó lo que dejó la presentación del Ferroviario ante Villa Mitre de Bahía Blanca por Copa Argentina.

“Lo más positivo fue el resultado. Pasar de fase, que era lo más importante. Ellos entraron muy bien en partido y con muchas ganas. A nosotros nos faltó intensidad y ganar los duelos. En el segundo tiempo nos acomodamos y con jerarquía cerramos el partido”, recordó el defensor.

A pesar de haber conformado un plantel prácticamente nuevo, pero luego de siete presentaciones (incluyendo los cinco partidos de Superliga y dos por Copa Argentina), Nani aseguró que cada vez el equipo se va afianzando más.

“Siento que cada vez nos vamos acomodando mejor, nos estamos conociendo y se está formando un buen grupo. Vamos por buen camino. Creo que vamos captando el mensaje del entrenador, aunque siempre hay cosas por corregir. Siempre es mejor trabajar después del triunfo, hace las cosas más fáciles”, finalizó. l