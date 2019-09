11/09/2019 - 00:35 Deportivo

El arquero de Defensa y Justicia, Ezequiel Unsain habló ayer con la prensa y dejó expuestos los problemas futbolisticos del Halcón y palpitó el cruce del sábado ante Central Córdoba.

“En esta semana que tenemos para preparar el partido, intentaremos todos mejorar en cuanto a la construcción del juego para plantarnos en una cancha y un clima muy difícil como es el de Santiago del Estero y traernos los tres puntos”, reconoció el portero formado en Newell’s.

“Cuando el equipo no gana, se buscan un montón de inconvenientes que pueden llegar a haber. Nosotros estamos muy tranquilos y conformes con la aplicación táctica en cuánto al defensivo que tuvimos estos dos partidos, debemos mejorar en la construcción del juego y abastecer mejor a los delanteros, es un trabajo que hay que hacer de acá en adelante. Como lo dije muchas veces, estamos en un proceso de construcción, si no se puede ganar no perder va a ser importante para nosotros”, cerró Unsain, que sería titular ante el “Ferro”. l