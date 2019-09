Toloza: “Cuando entre una, los demás goles van a venir solos”

11/09/2019 - 02:06 Deportivo

Mitre lleva jugados cuatro partidos en la Primera Nacional (cinco se toma en cuenta el encuentro ante Estudiantes de La Plata por Copa Argentina) y en ninguno de ellos pudo convertir tantos. Refiriendose a esa problemática, el delantero Adrián Toloza se mostró esperanzado en cortar esa racha y aseguró que en cuanto marquen un tanto, los otros vendrán solos.

“La pelota no quiere entrar, lamentablemente. Cuando entre una, los demás goles van a venir solos. Hay que ser perseverantes y tenemos que seguir trabajando duro, porque el equipo está en condiciones de jugar bien y de hacer una buena campaña. Nos está faltando esa cuotita de suerte para lograr el gol. El equipo lo buscó, pudimos ganarlo, no se nos dio. Ahora a pensar en el próximo compromiso en casa y a ganarlo sí o sí, para empezar a cambiar esta racha”, expresó Toloza en su diálogo con Abc Deporte.

A pesar de la falta de resultados, el “Negro” reveló que el grupo está de buen ánimo y trabajando tranquilos.

“Nosotros estamos tranquilos porque trabajamos muy bien en todos los aspectos, más allá de que no se nos hayan dado los resultados. Estamos en la búsqueda de ese rendimiento que nos lleve a la victoria. Obviamente que ante Ferro queríamos llevarnos algo para casa, si era una victoria mucho mejor. No se nos dio, se dio el empate, no es un mal resultado, teniendo en cuenta que los dos tuvimos ocasiones de gol como para marcar. No pudimos dar vuelta la página y ahora a pensar en el próximo compromiso ante Agropecuario, en condición de local”, reconoció el ex Quilmes.

Toloza también se refirió al empate que Mitre sacó en su visita a Ferro Carril Oeste.

“Conseguimos un buen punto. Nosotros entramos a ganar el partido, lo buscamos, pero lamentablemente no se nos ha dado. Lo importante es sumar. Creo que mejoramos mucho, hemos jugado bien y la idea es seguir por esta senda, partido tras partido, sumando puntos, que la victoria ya va a llegar”, recordó.

Por último, el delantero le dejó un mensaje al simpatizante Aurinegro.

“Sabemos que tenemos el apoyo de la gente. Ellos saben que nosotros queremos dar y estamos dando lo mejor de nosotros como equipo para que las cosas salgan bien. Estamos trabajando muy duro junto al cuerpo técnico y estamos confiados en que en el próximo partido se nos dará el triunfo y vamos a cortar este mal comienzo”, cerró.

En cuanto a lo deportivo, el plantel profesional trabajó ayer por la tarde en el predio deportivo de la localidad de San Marcos, donde se hizo hincapié en la preparación física.

Aún es prematuro presagiar qué equipo utilizará el entrenador Gabriel Gómez cuando Mitre reciba la visita de Argentino Agropecuario, el próximo domingo desde las 16.

El plantel profesional volverá a trabajar hoy por la mañana en el predio de San Marcos y una vez finalizado el entrenamiento, los protagonistas podrán atender a la prensa. l