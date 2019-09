Bevilacqua: “Los merecimientos no sirven”

11/09/2019 - 02:13 Deportivo

Mario Bevilacqua, uno de los técnicos de Mitre, analizó el clásico de ayer, tras el 1- 2 ante Central Córdoba: “A los clásicos siempre los quieres ganar. En el primer tiempo generamos chances claras y al minuto del segundo tiempo nos hacen el primero. Salimos a buscar el empate y llegó el segundo y eso nos golpeó anímicamente. El esfuerzo era nuestro y los goles de Central Córdoba. Los merecimientos en el fútbol no sirven de nada. Hay que concretar. Podíamos haber terminado el primer tiempo 1 a 0. En líneas generales, los vi bien a los chicos. Obvio que con el resultado uno no puede irse conforme”. El DT cerró: “Estuvimos imprecisos adelante, si no el resultado podía haber sido otro”. l