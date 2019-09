“Antes de empezar nuestro objetivo era la semifinal”

11/09/2019 - 02:17 Deportivo

El base argentino Facundo Campazzo aseguró tras la victoria del equipo albiceleste ante Serbia en los cuartos de final del Mundial de China 2019 que antes de comenzar el campeonato su objetivo era alcanzar la semifinal.

“Antes de que todo empezara nuestro primer objetivo era la semifinal, sabíamos que podíamos hacerlo, que podíamos jugar como hoy. Estamos muy felices con el partido que hicimos hoy”, señaló el director de juego del conjunto argentino tras el encuentro en Dongguan.

Campazzo explicó que una de las claves del “gran partido” de Argentina fue “estar concentrados” y “no perder balones”, elogió “el esfuerzo del equipo” y no quiso hablar sobre su preferencia de rival para la semifinal, que saldrá del duelo de hoy entre Francia y Estados Unidos.

“Estados Unidos tiene que jugar aún, no pensamos en el rival, intentamos descansar, disfrutar la victoria, somos un equipo muy joven, liderado por Luis (Scola), queremos disfrutar esta noche y luego entrenar para la semifinal”, aseguró.

Su actuación de ayer, con 18 puntos, 12 asistencias, 6 rebotes y 3 robos, fue elogiada por el técnico rival, Aleksandar “Sasha” Djodjevic. “Respeto mucho a Sasha Djordjevic, es un gran entrenador, casi juego para él”, dijo un Campazzo que aseguró que intentará repetir estos números en la semifinal.

El base de Córdoba (Argentina) no quiso, no obstante, considerar que la actual pueda ser una nueva “Generación Dorada”, como se conoce al conjunto albiceleste que fue campeón olímpico en Atenas 2004, al que perteneció su compañero Luis Scola. “No sabemos todavía (si será el inicio de una nueva Generación Dorada), somos un equipo joven, que le gusta competir, queremos seguir compitiendo, no sabemos dónde acabará esto pero estamos disfrutando el proceso”, afirmó Campazzo.

Posteriormente, el base reivindicó que este grupo tiene “muchas ganas de competir y crear su propia historia”, aunque también deben “ser autocríticos”.

“Hoy por hoy estamos liderados por Luis (Scola), pero cada jugador que está liderando en sus equipos en este momento lo necesitamos en la selección, que cada uno aporte su liderazgo para el bien común... Creo que la unión que tenemos la estamos plasmando en la cancha”, finalizó Campazzo.l