Deck: “Este equipo se merece estar donde está”

11/09/2019 - 02:21 Deportivo

Gabriel Deck se mostró emocionado tras la victoria y en zona mixta dejó en evidencia que todavía no dimensionaba lo que había conseguido con el seleccionado argentino en el Mundial de China.

“No sé qué decir, estoy muy emocionado. Este equipo se merece estar donde está, el grupo es fenomenal. El equipo lo está haciendo muy bien desde el comienzo del torneo, esta camada está dando que hablar y el trabajo está dando sus frutos”, declaró el santiagueño.

Los balcánicos eran uno de los máximos candidatos a quedarse con el título y por eso el triunfo del conjunto de Sergio Hernández puso eufórico hasta a los mismísimos protagonistas, que estaban preparados para dar el golpe: “Era un rival muy duro, pero nosotros hicimos nuestro trabajo. Sabíamos que teníamos que estar concentrados en lo nuestro”, agregó “Tortuga”, como se lo conoce popularmente.

“Dijimos que no le teníamos miedo a nadie y lo sostenemos. Sabíamos que era muy duro, pero no era imposible. No pensamos en todo lo que ellos son como potencia, nosotros tenemos una forma de jugar y no podíamos cambiar por más que jugásemos contra la mayor altura de ellos”, comentó el santiagueño que tuvo que defender a un jugador de mayor talla.

Gabriel Deck se ha convertido en un jugador clave para el seleccionado argentino a tal punto que los elogios no paran de llegar, incluso de una gran figura como Emanuel Ginóbili, que lo mencionó en uno de sus twitts.

“Pato la rompió toda! Facu un animal. Tortu jugó como si midiera 2.10 m, Lapro clave para definirlo... Del Capi qué puedo decir? Una máquina!! Conmovedor! Qué lindo juega este equipo! Aplausos @Cabboficial!!!”, escribió “Manu” y los medios de prensa no tardaron en reproducirlo. l