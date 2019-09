Miguel Cortijo ponderó a Campazzo y a Laprovíttola

11/09/2019 - 02:24 Deportivo

Miguel Cortijo, quien fuera titular en la selección nacional en la década del 80, destacó a Facundo Campazzo y a Nicolás Laprovíttola, los bases del equipo argentino.

“Siempre pasó que dejaban dos bases la selección y ya había dos más. En este caso, Campazzo y Laprovíttola lo están haciendo muy bien. En esa posición hemos tenido bases de un nivel tremendo. Y hoy están en un gran momento de los dos, inclusive jugando juntos durante mucho tiempo. Y eso me parece bárbaro”, opinó Miguel en entrevista concedida a EL LIBERAL.

Sobre Gabriel Deck, señaló: Es nuestro, es un jugador que no tiene techo y que les sirve a todos los equipos. Tanto él como Garino son jugadores de una importancia tremenda, porque hacen muchísimas cosas en el juego, no solamente puntos. Me pone muy contento por él y a seguir, porque esto sigue. El festejo es muy medido y hay que meterse en lo que va a venir, que es mucho más importante que lo que acaba de pasar”.

Por último, Miguel Cortijo explicó el espíritu de la selección: “Lo más importante me parece que jugadores como Scola, Ginóbili, Nocioni y todos los que han pasado por la selección, han dejado un camino, una identidad y que más allá de perder o ganar, que de eso se trata el deporte, pueden seguir compitiendo. No es que uno se prepara dos meses para el mundial, va y le gana a Serbia o Estados Unidos. Hay que hablar de un proyecto deportivo en donde todos se enfocan de la misma manera y el que no está enfocado, se queda afuera”.l