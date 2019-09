Condenan a Arda Turan por disparar su arma en un hospital

11/09/2019 - 08:54 Deportivo

El jugador turco fue sentenciado a 20 meses por lesiones, sin entrada inmediata en prisión, tenencia ilícita de armas y por haber disparado su pistola, en un hecho ocurrido en octubre de 2018.

Arda Turan, ex jugador del Atlético de Madrid y del Barcelona, actualmente en el Basaksehir de Estambul, no irá a la cárcel, a no ser que cometa otro delito en los próximos cinco años, al haber renunciado a apelar la sentencia.

Los hechos juzgados se remontan a octubre de 2018, cuando Turan se peleó en una discoteca con el popular cantante Berkan Sahin, que había acusado al futbolista de haber acosado a su mujer.

El tribunal absolvió a Turan del delito de acoso, pero lo condenó por el de lesiones intencionadas, al haber roto la nariz al cantante; por tenencia ilícita de armas; y por haber disparado al suelo la pistola en el hospital al que había acudido Sahin tras la pelea.