Le dijeron fea y su respuesta se volvió viral

11/09/2019

Estados Unidos. Melissa Blake, periodista y bloqguera estadounidense, recibió miles de críticas por parte de distintos usuarios, en el que se burlaban de su apariencia física. Los críticos la calificaban como “demasiado fea” para tomarse selfies. Ella de forma inteligente no entro en la discusión y respondió de una brillante forma. De esta manera lleno de inspiración a muchísima gente de las redes sociales, incluso a sus críticos.

"Durante la última ronda de trollgate, la gente dijo que debería prohibirme publicar fotos mías porque soy demasiado fea. Así que me gustaría conmemorar la ocasión con estas 3 selfies", comienza diciendo la publicación de Melissa. "Me estoy cansando de que la gente piense que está bien insultar la apariencia de una mujer. Sí, mi discapacidad me hace diferente. Confía en mí, lo sé. Lo he sabido por completo", continúa. Por último expresó "Este es solo un ejemplo más del tipo de capacidad que enfrentan las personas con diferencias todos los días y es algo que constantemente trato de cambiar" concluyó.

Desde “el liberal” celebramos la respuesta de Melissa, y ojala algún día se terminen los actos de discriminación.

During the last round of trollgate, people said that I should be banned from posting photos of myself because I’m too ugly. So I’d just like to commemorate the occasion with these 3 selfies... pic.twitter.com/9ZuSYFOtwv