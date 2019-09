Rompió el silencio la supuesta esposa de Verónica Castro: “No hicimos nada malo”

11/09/2019 - 16:52 Pura Vida

En el programa "Nosotros a la mañana" que se emite por Canal 13, dieron a conocer un audio que se suma a la polémica historia de la conductora Yolanda Andrade (47), quien aseguró recientemente que se casó en secreto con Verónica Castro (66).

Un periodista se comunicó con Andrade y reprodujo al aire un audio que ella le envió. "Hoy estuvo muy difícil porque es repetir lo mismo como si fuese un pecado, una cosa terrible y no pasó nada malo", comenzó diciendo la conductora.

Y siguió hablando en referencia a una foto de ellas dos que compartió en sus redes sociales. "no hicimos nada malo y como ella (por Verónica) lo dijo en las imágenes que se vieron en todos lados: fue un momento divertido que pasó", sumó Andrade.

Entonces, Yolanda completó angustiada y algo reflexiva: "No quiero lastimar a nadie ni nada cambia el amor que se le tiene a Verónica. No cambia nada su carrera, ella como mujer, como hermana, como mamá, como amiga, como todo".

En tanto, la mamá de Cristian Castro (44) desmintió esa versión y opinó al respecto: "De broma me he casado varias veces, pero de a de veras no. No me voy a casar en esta vida, ni voy a ser lesbiana en esta vida".