El exabrupto de Sol Pérez en medio de una fuerte pelea en vivo con Paz Cornú por la polémica con su vestido

Sol Pérez y Paz Cornú protagonizaron ayer una fuerte pelea en vivo por la polémica que se generó el lunes, en la entrega de los Martín Fierro de Cable. Esa noche, en la previa de la transmisión televisiva, Fabián Medina Flores pretendió acomodar la falda del vestido de la modelo luego de que hiciera una pequeña pasada ante las cámaras, pero solo consiguiendo que su ropa interior quedara al descubierto.

Ante el infortunio, la panelista de “Involucrados” se tapó de inmediato y continuó con la entrevista, quizás para quitarle trascendencia al incidente. Pero en las redes sociales que suelen funcionar como una caja de resonancia, se comenzó a hablar de ello. Y distintos programas lo abordaron. Paz Cornú fue consultada en uno, y resaltó el hecho de que a Pérez se le hubiera visto la ropa interior, lo que atribuyó al tajo de su vestido y no a la actitud que parecería ser involuntaria de Medina Flores.

El ser considerada responsable de un aparente exhibicionismo, que al fin de cuentas no buscó, molestó a Sol. Y así se llegó a este encendido diálogo que las dos mantuvieron en Intrusos. Sol disparó: “Que hables de quién corrió el vestido, no que analices mi bombacha. Te lo voy a decir claro porque se ve que no lo entendés bien. Por más de que se me haya visto la con..., vos tenés que analizar el tipo (por Medina Flores), que es el que corre el vestido, si (es que) sos tan sorora con las mujeres. Estamos todos locos, de verdad. Nos hacemos los tontos. Ella (por Cornú) me dijo que estaba tapada de laburo y por eso no me podía hacer el vestido. Y después va a un programa de televisión y se pone a analizar mi bombacha cuando yo no la mostré. Tendría que analizar qué hizo el tipo para corrérmela. Porque analiza si tengo una bombacha linda, o la de abajo linda o fea”.

“Te pido disculpas si te molestó”, expresó Paz. Aunque Pérez continuaba muy enojada y no se calló nada.