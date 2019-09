CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de septiembre de 2019

11/09/2019 - 20:43 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

20.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

20.30 DALE FERRO

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR ELTURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

01.54 2010. EL AÑO QUE HACEMOS CONTACTO

04.05 LA ESFERA

06.44 JACK

09.00 IN/MORTAL

11.10 EL SECRETO DE ADALINE

13.23 CAMINO A LA GLORIA

15.40 JUGANDO POR AMOR

17.38 EL SECRETO DE ADALINE

19.50 IN/MORTAL

22.00 PROTEGIENDO AL ENEMIGO

TNT

06.00 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE DE LOS CLONES

08.24 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

10.33 CONTAGIO

12.33 PEARL HARBOR

15.55 INTENSAMENTE

17.38 UN SUEÑO POSIBLE

20.04 ¿QUÉ PASÓ AYER?

22.00 VENGANZA DESPIADADA

01.53 EL HILO ROJO

03.32 ABZURDAH

TCM

17.01 SAMURAI JACK. LA LEYENDA COMIENZA

18.13 MAD MAX

20.02 POLICÍA DEL TIEMPO

22.00 DUELO DE TITANES

00.15 CIUDAD DORADA

02.13 LA PISCINA MORTAL

03.46 LOST

05.13 HOLLYWOOD ONE ON ONE

SPACE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.19 CANELO. VIGILA EL TRONO

07.18 LA RED

09.21 INFORME PELÍCANO

11.51 DÉJÀ VU

14.14 FUEGO CON FUEGO

15.59 DOS INÚTILES EN PATRULLA

17.58 IDENTIDAD SUSTITUTA

19.35 EL CHACAL

22.00 EL PROTEGIDO

00.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

02.00 MUERTE SÚBITA

03.54 HWAYI. EL NIÑO MONSTRUO

CINECANAL

11.05 EL DADOR DE RECUERDOS

12.47 COMO SI FUERA CIERTO

14.30 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

16.49 PODER SIN LÍMITES

18.16 EL TRANSPORTADOR 2

19.43 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

22.00 EL PASAJERO

23.49 REVENANT. EL RENACIDO

02.22 EL DICTADOR

03.39 PROMESA DE CAMPAÑA

05.08 STUART LITTLE 3. AVENTURA EN EL BOSQUE

VOLVER

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 SIGNOS





A DÓNDE IR

CINE RENZI

14:30 TODO POR EL ASCENSO

16:00 IT

18:45 BRUJA

20:00 LA ODISEA DE LOS GILES

22:00 PRESIDENTE BAJO FUEGO

00:00 IT

MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* VIERNES 13, A LAS 20, ESPECTÁCULO DE VIOLÍN Y PIANO CON SILVIA MARGARY. GRATUITO.

* DOMINGO 15, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI ORQUESTA SINFÓNICA, CON EL DIRECTOR SERGIO JUÁREZ.

*JUEVES 19, A LAS 20, EN EL CICLO DE COMEDIAS SE PRESENTARÁ “RAMERAS”, DEL DIRECTOR LUIS LOBO.

*VIERNES 20, A LAS 20, UNA NUEVA EDICIÓN DE “FOGÓN Y TERTULIA”, ORGANIZADO POR GONZALO VELÁZQUEZ.

CLUB SAN CARLOS UNIDOS

(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)

* DOMINGO 15, A PARTIR DE LAS 16, “LA PEÑA DEL PELA” CON SEBA GAMONNI, KARLOS ROLDÁN, SAYANA, MÓSOJ ÑAUPA, DELESTERO, RODRI SALVATIERRA, KARIME ALFONSINA Y COCHI SAGANÍAS.





CINES

SUNSTAR

REY LEÓN (2D)

AVENTURA (ATP)

12, 13/09 -16:00 HS (CAST)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

12/09 -17:45 HS (CAST) 18:20 HS

(CAST) 21:35HS (SUBT) 22:00 HS

(SUBT) 13/09 -17:45 HS (CAST) 18:20

HS (CAST) 21:00HS (SUBT) 21:35 HS

(SUBT) 00:15HS (SUBT) 00:50 HS

(SUBT)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

(2D) AVENTURA (ATP)

12,13/09 -17:00 HS (CAST)

14,15/09 -14:30 HS (CAST) 17:00 HS

(CAST) 16, 17, 18/09 -17:00 HS (CAST)

YESTERDAY (2D)

COMEDIA (ATP)

12/09 -19:20 HS (CAST) 22:00 HS

(CAST) 13,14/09 -19:20 HS (CAST)

22:00 HS (CAST) 00:20 HS (CAST)

BRUJAS (2D) THRILLER (+16)

12,13/09 -16:05 HS (CAST) 20:30 HS

(CAST) 14,15/09 -14:10 HS (CAST)

16:05 HS (CAST) 20:30 HS (CAST)

16,17, 18/09 -16:05 HS (CAST) 20:30

HS (CAST)

PRESIDENTE BAJO FUEGO

(2D) ACCIÓN (+13)

12/09 -18:00 HS (CAST) 22:25 HS

(SUBT)

13, 14/09-18:00 HS (CAST) 22:25 HS

(SUBT) 00:50 HS (SUBT)

15 AL 18/09 -18:00 HS (CAST) 22:25

HS (SUBT)

SEÑOR LINK (2D)

ANIMADA (ATP)

12,13/09 -16:10 HS (CAST) 18:10 HS

(CAST) 20:10 HS (CAST)

14,15/09-14:10 HS (CAST) 16:10 HS

(CAST)18:10 HS (CAST) 20:10 HS

(CAST) 16,17, 18/09-16:10 HS (CAST)

18:10 HS (CAST) 20:10 HS (CAST)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS) 12/09 -22:10 HS

(CAST) 13,14/09 - 22:10 HS (CAST)

00:30 HS (CAST) 15 AL 18/09- 22:10

HS (CAST)





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:00 - 16:40 - 19:20

- 20:00 - 22:00 - 22:40

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00

PRESIDENTE BAJO FUEGO

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:30 - 23:10

PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS

EN MIBOLE TERIA.

COM.AR

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE

2019

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL

DORADO

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS

16:30 HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$180 todos los días.