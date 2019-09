Los delanteros quieren quebrar la racha adversa en la Superliga

12/09/2019 - 01:17 Deportivo

Central Córdoba atraviesa un buen presente en la Copa Argentina y espera que eso se traslade a la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), competencia en la que necesita sumar de a tres este fin de semana para salir de la zona de descenso. Y para ganar, hacen falta goles. Eso es lo que escasea por el momento en el “Ferro”, que en cinco fechas de la SAF solamente pudo anotar dos goles. Y ambos fueron conseguidos por volantes (Nicolás Femia, en el 1-0 sobre Atlético Tucumán, en Santiago, y Lisandro Alzugaray, en el 1-1 ante Talleres, en Córdoba).

Los delanteros por ahora no han podido convertir para Central Córdoba en la máxima categoría del fútbol argentino y pasado mañana, cuando reciban a Defensa y Justicia desde las 15.30, tendrán la chance de hacerlo.

Por ahora el arco no se le abre a los atacantes, que tuvieron varias situaciones pero no pudieron anotar. Le pasó al colombiano José Valencia, ante Atlético Tucumán y Talleres, también a Jonathan Herrera, en la derrota ante Lanús por 1 a 0, en el Sur del Gran Buenos Aires.

Pero así como se espera que el buen presente de equipo en la Copa Argentina, en la que está clasificado para los cuartos de final y espera rival, se traslade a la Superliga, también se espera que la racha anotadora de los delanteros tenga el mismo efecto.

Es que en la Copa, el equipo de Gustavo Coleoni ganó los tres partidos que disputó y convirtió cuatro goles, dos de ellos de sus delanteros. Los que ya se sacaron la mufa fueron el colombiano Joao Rodríguez González (marcó el tanto del triunfo 1-0 sobre All Boys, en 16 avos de final) y Jonathan Herrera (hizo el primero del 2-1 sobre Villa Mitre de Bahía Blanca, por octavos de final). l que no marcó por ahora con la camiseta del “Ferro”, por ninguna competencia, es el “Trencito” Valencia, aunque vale aclarar que solamente jugó por Superliga. El otro delantero del plantel es Nicolás Miracco, quien aún no pudo debutar por una lesión, pero estaría disponible para este sábado. l