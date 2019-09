Agendó con las siglas “HDP” a su jefe, y le costó el trabajo

12/09/2019 - 10:42 Mundo Web

Un hombre llamado Gustavo y cuyo apellido no trascendió, les contó a su amigos a través de de un audio de WhatsApp que a su jefe lo tenia agendado en el celular como “HDP”, sin embargo jamás pensó que iba a ser descubierto, ya que estaba siendo grabado y sus declaraciones fueron escuchadas por el patrón.

En declaraciones al medio “Cadena 3“, Gustavo que trabaja en una panadería, y tiene 3 hijos contó lo que paso: “Le estaba por mandar un audio a un compañero para pedirle que viniera un poco más temprano. El mensaje no se mandó porque no apreté bien el botón y siguió grabando“. Creyendo que el audio ya se había mandado, el empleado les contó a sus compañeros de trabajo el nombre con el cual agendó a su jefe: "Miren cómo lo tengo agendado a este ´HDP'", dijo. En ese momento, le entró una llamada, y cuando agarró el teléfono vio que la grabación nunca se había terminado. Inmediatamente intento borrar el mensaje de audio, sin embargo, el secreto ya había sido compartido con su jefe.

Gustavo acudió a la justicia para tratar de recuperar el puesto de trabajo, en su defensa, considera que se trata de un despido “sin causa”, y agregó además que se encontraba trabajando “en negro”.

“Esperé tres días para ver si reaccionaba. Él sabe de mi situación. Después de ese tiempo mandé un abogado e hice una carta documento para encontrar una solución”, expresó Gustavo. Y añadió: “Las cosas no venían bien entre nosotros y por eso lo había guardado así. Lo hice porque estaba enojado con él porque no me facilitaba un dinero que yo quería. Venía tensa la cosa porque habíamos discutido y estaba enojado”, contó Gustavo al medio colega.

