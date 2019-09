Gastón Pauls zafó de las garras de la droga gracias a Dios

12/09/2019 - 21:54 Pura Vida

“La Guarida del Lobo” es el filme que Gastón Pauls presentará este domingo 15, en el Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo 2019, que arranca hoy y concluye pasado mañana en la “Ciudad Spa”. El recordado intérprete de filmes como “Nueve Reinas”, “Iluminados por el fuego” y “Palau: la película”, arribará al principal centro turístico de Santiago del Estero. Antes, habló en exclusiva con EL LIBERAL sobre “La Guarida del Lobo”, así como también de su apartamiento de las drogas y su acercamiento a Dios.

Alex Tossenberger, en sus filmes, se caracteriza por el encuadre de la naturaleza y su protección, además de su mensaje social en contraste con la vida en los centros sociales. ¿Cuánto tiene de esto “La Guarida del Lobo”?

El escenario natural de la película es un personaje más. En general, las películas que transcurren en escenario naturales grandes e impactantes se convierten en un personaje más. Este lugar tan desolado, alejado y apartado del ruido permite que estos dos personajes (el que él interpreta y el que compone José Luis Gioia), en medio de esa soledad, se encuentren. Hay un juego de contradicciones, de aparentes polos opuestos, pero muy complementarios. Eso fue pensado desde el guión y nosotros, una vez que empezamos a trabajar la película, fuimos encontrando con que eso era la parte más importante del filme, donde transcurría y como en medio de la nada dos personajes se pueden empezar a encontrar.

¿Cuánta actualidad reviste “La Guarida del Lobo” si tenemos en cuenta el personaje de Víctor Laplace que al de Gioia le ofrece un millón de dólares por todas sus tierras?

Me parece que hoy, cuando todo tiene un precio, ese personaje es de alguna manera la tentación, es el capitalismo extremo, es como ponerle precio a algo que en realidad no debería tenerlo. Esas tierras que quiere comprar el personaje de Laplace son para después explotarlas, como ocurre, lamentablemente, en casi todos lados, en donde el ser humano termina explotando, y no solamente me refiero a la explotación comercial, sino a una explosión total de la tierra, de nuestra tierra.

¿Cuál es la metáfora que encierra la relación que se establece entre Toco (Gioia) y Vicente (Pauls) y la intromisión del personaje de Laplace?

Para mí, la metáfora es como dos hombres, aparentemente distintos y absolutamente alejadas sus realidades, pueden encontrarse y tener lazos muy fuertes, puntos en común muy potentes, muy estables, muy firmes. El personaje de Laplace lo que viene a traer a la película es el conflicto, por lo menos en uno de ellos, sobre todo en el personaje de Gioia, cuando le viene a ofrecer que venda esas tierras. El personaje de Laplace es quien viene a romper ese equilibrio que se había dado entre dos personas absolutamente alejadas.

¿Qué significó, en este momento especial que transita en su vida hacer “La Guarida del Lobo” con el fuerte mensaje que tiene el filme?

En general las películas a cada uno de nosotros nos llegan por razones que solo Dios conoce y yo lo agradezco. En ese sentido, mi personaje se encontraba a sí mismo en medio de la nada. Un poco de eso también habla mi presente. Yo también me encontré a mí mismo y por eso es que no creo que sea casualidad que la película haya llegado a mi vida.

¿En qué momento de tu vida llegó el pastor evangélico Luis Palau, a quien después personificaste en “Palau, la película”?

Palau aparece en mi vida en un momento bastante difícil y oscuro. Vino, sin ningún lugar a dudas, a traer fe y esperanza para mi vida. Por eso digo que después las películas no son casualidades. Las películas tienen que ver con algo que sólo Dios sabe. Por algo después me terminan ofreciendo a mí esa película. De alguna manera, era para completar el círculo.

¿Imaginaste, en aquel 2003 cuando, como conductor del ciclo televisivo Ser Urbano, viste predicar a Luis Palau en el Monumento de los Españoles, que ibas a desembocar interpretándolo y relacionándote con él?

No, para nada. En ese 2003, cuando conducía Ser Urbano, yo tenía la cabeza y la energía puesta en otro lado. No imaginaba, no creía que eso fuera posible, pero lo hizo posible.

¿Qué sensaciones te embargaron cuando te reuniste con Luis Palau en EE.UU., a poco de saber que lo ibas a interpretar en una película?

Yo había visto videos de él hablando ante un millón de personas, pero cuando me encontré con él me di cuenta que él también está presente en el uno a uno. Me encontré con una persona absolutamente humilde, ubicada, cariñosa, con la que sigo en relación. Hoy lo siento un compañero de camino, un segundo padre también.

La TV y el cine te dieron popularidad. El teatro, vincularte directa mente con la gente, pero ¿cómo es para Pauls pararse ante sesenta mil personas y hablar de su experiencia de vida, su encuentro con Dios y de su nuevo camino por la vida?

Principalmente, es un regalo. Lo vivo con mucha humildad y mucho agradecimiento. Siento que estoy acá vivo por obra de Dios. Si hubiese sido por mí, quizás me moría. Lo tomo con mucha responsabilidad, mucho agradecimiento y mucha humildad. Lo único que hago es compartir mi experiencia que está muy ligada al dolor, pero también muy ligada a la fe, a la esperanza y a la concreta posibilidad de una mejor vida. Mi testimonio es ese.l