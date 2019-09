“Lo que yo quiero compartir es que hay esperanza y que existe otra forma de vida posible”

12/09/2019 - 21:55 Pura Vida

¿Qué descubriste o redescubriste en este camino de vida testimonial que has iniciado por todo el país?

Que es posible vivir de otra manera, que hay otra vida esperando ser vivida y que eso le puede llegar a cualquiera, a todos. De alguna manera, lo que yo quiero compartir es que hay esperanza y que hay otra forma de vida posible.

En este proceso de sanación, ¿cuánto influyó la familia?

Es fundamental, pero a la familia la construimos todos. A esta altura no solamente hablo de mi familia sino la familia de la humanidad. Ojalá que algún día podamos entender que realmente todos somos hermanos. La construcción de esa familia es un trabajo personal, de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que forma la familia. La construcción y no la destrucción de la familia es un trabajo segundo a segundo. La destrucción de una familia se puede realizar en poco tiempo. La construcción, a veces, lleva un poco más de tiempo. Ojalá podamos vivir en un mundo en donde no haya asesinatos, bombas, hambre, muerte, injusticia y eso depende de nosotros.

¿Sos hombre de fe más allá de las religiones?

Sí. En este momento de mi vida, yo trato de unir y no de separar. En este momento de mi vida no hablo de religiones, hablo de fe. Las religiones también, lamentablemente, muchas de ellas han asesinado, han desplazado, han aniquilado culturas y otros credos. Entonces, yo voy por el lado de la hermandad de la fe más que las religiones.

Además de Luis Palau, estableciste vínculos con el pastor y músico salteño Gabriel Bazán y con Gustavo Carnival, pastor de la Iglesia Catedral de la Fe.

Los dos me han alentado mucho en distintos momentos de mi vida. La familia Bazán ha estado presente, en estos últimos años de mi vida. Y Osvaldo también. He ido a verlo predicar, a su programa de TV, pero también nos hemos juntado a tomar algo y a hablar de la vida, de la fe y de la esperanza. Es gente que está dentro de mis seres queridos.l