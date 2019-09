Whoopi Goldberg, en una novela de Stephen King que irá por la tv

12/09/2019 - 22:18 Pura Vida

La actriz Whoopi Goldberg se incorporará al reparto de “The Stand”, la miniserie que prepara la cadena estadounidense CBS basada en la novela homónima publicada por Stephen King en 1978.

Goldberg anunció su fichaje por la producción televisiva durante una entrevista al propio King en el programa “The View”, que la actriz también copresenta.

“The Stand” es una novela postapocalíptica, entre el horror y la fantasía, que se desarrolla en un mundo diezmado por la peste y en plena lucha entre las fuerzas del bien y el mal.

En este contexto, el destino de la humanidad descansará sobre el personaje de la Madre Abagail, una profeta que a sus 108 años recibe señales de Dios y debe guiar a un grupo de supervivientes que huyen de un enemigo, conocido como el Hombre Oscuro.

Goldberg interpretará a la profeta Abagail en la serie, que aún no cuenta con una fecha de estreno definitiva y que se sumará al catálogo de la futura plataforma de contenidos de CBS ‘All Access’.

Además de esta incorporación, la adaptación a la pantalla de “The Stand” anunció las actuaciones de Jovan Adepo (When They See Us), Owen Teague (It), Brad William Henke (Orange Is the New Black) y Daniel Sunjata (Rescue Me).l