Analizan certificado digital que autorice a comprar dólares

12/09/2019 - 22:46 Economía

Las entidades del sector inmobiliario esperan que el Banco Central autorice la semana próxima un nuevo mecanismo que permita a los compradores de una propiedad acceder a los dólares necesarios, mediante un certificado digital elaborado por el escribano involucrado en la operación.

Fuentes del sector aseguraron que los cálculos coincidentes del sector inmobiliario significan un flujo de divisas de US$ 300 millones al mes, en el actual mercado inmobliario, es decir no más de 3.000 operaciones mensuales a un promedio aproximado de US$ 100 mil cada una.

Este fue el eje de la propuesta que el presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Caputo, expuso junto con la Mesa de Enlace del Sector Inmobiliario al Banco Central.

La propuesta permitirá solucionar en principio los casos de vivienda única, enfocado en el concepto de “necesidad de techo familiar”, por lo cual se asegura que las divisas involucradas en la operación se movilizarán dentro del mercado local.

Para reforzar este punto, la propuesta es sumar una declaración jurada de que ese vendedor que recibe los dólares los reinvertirá en el mercado en el lapso de un año.

Las inmobiliarias proponen que el escribano pueda elaborar un certificado digital que encuadre la operación inmobiliaria en gestión, dentro de requerimientos objetivos.l