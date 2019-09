El dólar subió a $58,41, pero los bonos cayeron hasta 9%

12/09/2019 - 23:01 Economía

El Banco Central tuvo que intervenir en el mercado cambiario con ventas de reservas y de futuros para contener la demanda del dólar, que ascendió 17 centavos a $58,41 en bancos y agencias de la city porteña.

El billete minorista se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc), donde la divisa cayó ocho centavos a $56,10 luego de tocar máximos en $56,31.

“La insuficiencia de la oferta genuina para atender la demanda de divisas forzó la reaparición del Banco Central en el mercado para evitar que ese escenario tuviera un impacto directo en la cotización del dólar con una suba que la apartara de los niveles actuales en forma significativa”, sostuvo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

La tasa promedio total del día de Leliq equivalente a la tasa de política monetaria y convalidada por el Central fue 85,9%.

En el mercado informal, el blue saltó $1,25 o 2,1% a $60.

Por su parte, el dólar “contado con liqui subió a $68,61, al tiempo que el dólar MEP salta $2,37 a $ 65,48 (brecha del 16,7% frente a la cotización del Mulc). En el mercado de futuros los precios finales para septiembre y octubre terminaron a $58,23 y $62,53”.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron el miércoles u$s 141 millones hasta los u$s 50.233 millones. En septiembre, los activos del BCRA caen u$s 3.865 millones.

Con un fuerte impulso de las acciones energéticas aunque con limitado volumen, el índice bursátil S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) avanzó un 1,7%, a pesar de la marcha negativa que mostraron los ADRs argentinos en Wall Street.

En cambio, la mayoría de los papeles argentinos cotizantes en Wall Street terminaron el día con importantes retrocesos, como fue el caso de Supervielle (-5,2%); Irsa (-3,6%); y Cresud (-3,4%); y Galicia (-2%).

Bonos y riesgo país

En la plaza local, los bonos nominados en dólares retrocedieron hasta casi un 9%, en línea con la nueva disposición del BCRA, pero sobre todo luego de tres duros informes sobre la deuda argentina por parte de tres entidades internacionales.

“Merrill Lynch, JP Morgan, y Moody trazaron una perspectiva negativa sobre los activos financieros argentinos, ante la probabilidad de un default”, comentó un analista. En ese sentido, las bajas más elocuentes fueron el Bonar 2020 (-8,9%); el Discount bajo ley argentina (-4,8%); y el Bonar 2024 (-4,4%).l