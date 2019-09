En la provincia, crecen los casos de dermatitis atópica en niños

12/09/2019 - 23:13 Santiago

La dermatitis atópica es una de las enfermedades inflamatorias de la piel más frecuentes, que genera síntomas debilitantes como piel seca, picazón intensa y persistente, enrojecimiento, costras y secreciones. Uno de los factores más comunes por los cuales los casos proliferan es el clima frío.

En Santiago del Estero, en las últimas semanas hubo un notable incremento de pacientes que presentaron lesiones propias de la dermatitis atópicas.

“Es una de las épocas en la que prolifera la aparición de dermatitis atópica. Suelen aparecer entre otoño e invierno, justamente por la misma sequedad que se produce en la piel. La afección tiene que ver con la xerodermia, que es la sequedad de la piel. Es una enfermedad crónica, inflamatoria, no se conoce bien el origen, pero generalmente afecta entre el 6 al 30 por ciento de la población infantil, lo que quiere decir que se la ve con demasiada frecuencia en los chicos, y a veces puede persistir en la adultez. En los adultos se ve pero con mucha menos frecuencias (un 1 por ciento)”, explicó la Dra. Bélén Avendaño, especialista en Dermatología.

La profesional aclaró que se trata de “una enfermedad inmunológica, que refiere muchas veces a los antecedentes que los niños tienen de broncoespasmo, rinitis alérgicas, y otros cuadros alérgicos en general; tienen que ver con la inmunoglobulina E, y la sequedad de la piel por falta de un lípido o grasa que nos protege contra todo lo externo.

Muchas personas con dermatitis atópica, sobre todo aquellas con enfermedad severa, descansan realmente mal de noche, entonces se ven afectadas todas sus actividades diurnas y su capacidad de concentración. Las lesiones pueden llegar a cubrir más de la mitad del cuerpo y se manifiestan en áreas sensibles como párpados, cuello, pliegues, muñecas, rodillas y tobillos. Al rascarse, los pacientes pueden lastimarse aún más y aumentar el riesgo de infecciones.

“Los criterios que se tienen que tener en cuenta para saber si se trata de una dermatitis atópica, es la xerosis; el prurito, porque la piel pica por estar seca y rascarse ocasiona las lesiones; los antecedentes familiares; y la misma localización de las lesiones. Tener picazón en la piel puede ser por muchas causas, por eso es importante analizarlo para conocer la verdadera causa”, sostuvo la profesional.

La Dra. Bélén Avendaño explicó además que “la mejor forma de prevenir la enfermedad es la hidratación de la piel, estrictamente con cremas adecuadas, que deben ser de uso exclusivo para pieles atópicas, que contengan avena, que es un hidratante que se utiliza con mucha frecuencia en los niños. Este componente crea una barrera en la piel que evita que todos los factores externos nos afecten”.

“Además son recomendables los baños cortos con agua tibia (no caliente); y no se debe usar ropa con pigmentos; no utilizar ropa de lana directa, porque puede producir reacción alérgica. Estos niños también tienes predisposición a que la picadura de mosquito genere un brote. Siempre, en época de verano es fundamental la aplicación constante de repelentes y telas mosquiteras. Además, la secar la piel con la toalla, se debe hacer con palmadas y no refregando la piel. Es importante la consulta con el dermatólogo. l